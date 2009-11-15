Arınç: Asker mantığıyla iktidar olunmaz

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, açılıma karşı çıkan muhalefeti eleştirdi. Hedefinde bu kez Hüsamettin Cindoruk da vardı. Arınç, "Askeri düşünceyle iktidar olmak mümkün değildir" dedi.



Bülent Arınç, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu.



Arınç, "Biz, hizmet odaklı siyaset yapıyoruz. Çıkar amaçlı siyaset yapılır, 'hele bir işbaşına gelsem, kendimin ve çevremin cepleri dolsa. 'Dostuma, yarıma, yarenime birşeyler yapabilsem' diyenler de siyaset yapıyor. 'Benim ideolojim iktidara gelse de milletin anasını ağlatsam' diyenler de siyaset yapanlar da var" dedi.



'CHP ve MHP sevgimizin farkında değil'



Arınç, "Muhalefetsiz bir parlamento da olmaz. Biz muhalefeti seviyoruz da CHP ile MHP bu sevginin farkında değil. Ama dün söylediklerini duydunuz. Biz seviyoruz, muhalefetsiz olmaz bu iş. İktidar her rejimde vardır ama muhalefet sadece demokrasilerde vardır. Ben ne yapayım Libya Arap Sosyalist Halk Cemahiriyesi'ni. Orada iktidar var muhalefet yok. Bana muhalefet lazım. Ben demokrasiyi istiyorum. Ben Türkiye'nin demokrasiyle cumhuriyetle yönetilmesini istiyorum" dedi.



Muhalefetin yarının iktidarı olduğunu belirten Arınç, ciddi çalışırsa muhalefetin yarın iktidar olabileceğini söyledi.



Yıllarca muhalefet partilerinde bulunduğunu hatırlatan Arınç, muhalefet görevlerini yerini getirirken sürekli iktidara hazırlık yaptıklarını ve iktidar partilerine yol gösterdiklerini kaydetti.



'Allah CHP gibi muhalefet göstermesin'



Yıkıcı muhalefetin ülkeye hiçbir hayır getiremeyeceğini belirten Arınç, muhalefet yapılırken, kişilik haklarıyla oynanmaması, özel yaşam girilmemesi ve hakaret yapılmaması gerektiğini bildirdi.



Arınç, "Rahmetli Menderes'in Yassıada'da söylediği bir sözün bilmiyorum gerçeklik payı nedir? Aramızda o günleri yaşamış insanlar da olabilir, 'Allah hiçbir iktidara CHP gibi muhalefet göstermesin' demiş olduğunu söylerler. Şimdiki günler belki o günler. Ama biz Demokrat Parti değiliz. İnşallah onların açtığı demokrasi yolunda yürüyen, ama halkın en büyük desteğini arkasına alan ve Allah'a güvenen bir iktidarız" dedi.



CHP'nin, çok partili döneme geçilmesinin ardından 60 yıl geçmesine karşın iktidar olamadığını hatırlatan Arınç, "60 yıldır halkımız CHP'yi tanıdığını ve bu partiyi iktidar olarak seçmeyeceğini ilan ediyor" dedi.



Arınç, "1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidar olmasından bu yana 60 yıl geçmiş. Yani bir insan ömrü. 60 yılda CHP hep varoldu. 1980 darbesini saymıyorum, o zaman hepimiz kapandık. 60 yılda CHP o kadar seçime girdi, hiçbirisinden tek başına iktidar olarak çıkamadı. Bu size neyi anlatır, neyi gösterir? Millet demek ki CHP'yi tanıyor, yaptıklarını biliyor, bu partiden kendisine iktidar seçmeyeceğini de 60 yıldır ilan ediyor. Bu böyle devam edebilir mi? Etmemesi lazım, o zaman da CHP'nin değişmesi lazım. Bu zihniyetle, bu ceberrut kafayla, 1950'li yılların öncesinde, 'ben ne istersem o olur, ben ne düşünürsem sen de onu düşüneceksin, ben nasıl istersem öyle giyineceksin, ben nasıl istersem öyle inanacaksın, benim gösterdiğim yola gideceksin' diktatörlüğüyle yoluna gidecek olursa, halka değer vermezse, halkın ortak değerlerini paylaşmazsa, yol göstermezse, 60 senede olmayan şey, bundan sonra da olmaz demektir. İktidar olmaya niyetleri varsa, dünyada herşeyin değiştiği gibi, CHP'nin de değişmesi lazım" dedi.



Diğer partiler için de aynı şeylerin geçerli olduğunu belirten Arınç, "MHP ve sayın Hüsamettin Cindoruk'un şimdi oradan buradan topladığı Ergenekoncular ile yeniden düzenlemek istediği partisi için de aynı şey geçerli. Halka sırtınızı dönerek siyaset yapamazsınız. Halkın değerlerine saygısızlık yaparak iktidar da olamazsınız. Güçlü de olamazsınız" dedi.



Siyasetin sivil insanların işi olduğunu ifade eden Arınç, "Milletin sivil demokrat düşüncesini reddederek, askeri düşünceyle iktidar olmak mümkün değildir" diye konuştu.



Dağdan inişler ve terörle mücadele



Arınç, demokratik açılım projesi ilk kez konuşulmaya başlandığında MHP ve CHP'nin karşı çıktıklarını belirterek, "muhalefet partilerini bir kenara koyarak bütün siyasal partilerle, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, konuyla ilgili (ben de şöyle düşünüyorum, benim de şöyle bir fikrim var) diyen herkesin düşüncelerinin alındığını" kaydetti.



Arınç, "Terörü sona erdirmek için çok basit bir formül, ama çok zor bir iş lazım. O da dağa çıkışların önünü kesmek, dağdan inişleri kolaylaştırmaktır. Çünkü şu anda hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında özellikle Kandil ve çevresinde olmak üzere toplam 5 bin civarında silahlı militan var. Bunlar zaman zaman Türkiye'ye giriyorlar, eylem yapıp çıkıyorlar. Ne kadar bombalarsanız bombalayın, onlar çok muhkem yerlerde kendilerini koruyorlar. İstihbaratları da çok güçlü ve adeta meydan okur noktadalar" dedi.



Bülent Arınç, "Biz bunlarla mücadele ederken, Allah razı olsun ki o şehitlerden, gazilerden ve o görevlilerden ki, belki amaçlarına ulaşmadılar, yoksa meydanı boş bulsalardı kim bilir Türkiye'yi bugüne kadar kaç parçaya ayırır ve Türkiye'de başımıza gelmedik hiçbir şey kalmazdı. Biz şimdi sadece bu acıları konuşuyoruz. Ya bir de muvaffak olsalardı, ya terörle mücadele de biz başarılı olamasaydık ne olacaktı. O zaman bu cennet vatanımız, Allah korusun elden gidebilir, eşkıyanın baskısı altına girerdi. İşin bir de böyle tehlikeli tarafı var. Kendimizi ve ülkemizi muhafaza ettik, ama canlara kastedilmesini maalesef önleyemedik" diye konuştu.



Dağa çıkmayı önlemenin "dağa çıkmasınlar" demekle olmayacağını ifade eden Arınç, "Sayın Bahçeli öyle diyor, (dağdan insinler). Bizim Ömer Çelik de (siz söyleyin de insinler bari) dedi. Dağdan insinler demekle inmedikleri gibi, çıkmayın demekle de çıkmaktan vazgeçmezler" diye konuştu.