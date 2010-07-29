-ARINÇ: ASKER DE ATANABİLMELİ ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, Hasan Özdemir'i Ankara Emniyet Müdürü iken tutuklanması üzerine görevden aldıklarını, yerine Bursa Emniyet Müdürü'nü atadıklarını belirterek, ''Aynı iş askerde de olmalı mı derseniz, bence olmalı'' dedi. Bülent Arınç, ''Başbakan'ın yanında siperde duran insan şu anda görevinin başında ama bir taraftan da şu davanın (Ergenekon) içindeki sanıkların başta geleni. Bu ne yaman çelişki diye düşünmem mi?'' diye konuştu. Habertürk kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, Dörtyol ve İnegöl'deki olaylarda insanların birtakım tahrikler sonucu hem kişilere hem mala zarar vermelerinin, dükkan yakmalarının ve araç devirmelerinin, yaralananlar olmasının üzücü olduğunu ifade etti. Bülent Arınç, BDP heyetinin Dörtyol'a gitme kararını, ''ateşe benzin dökmek gibi bir şey'' diye nitelendirdi. BDP heyetinin ilçeye gitmesinin yeni tahriklere yol açabileceği uyarısında bulunan Arınç, BDP'nin bu karardan vazgeçmesinin çok daha iyi olacağını söyledi. Arınç, vatandaşlardan tahriklere kapılmamasını, insanların güvenmediği, tanımadığı, Türkiye için ne getirip götüreceğini test etmediği konuda sokağa çıkmamasını ve kalabalıklardan uzak durmasını istedi. -BALYOZ SORUŞTURMASINDAKİ YAKALAMA KARARLARI- Bülent Arınç, ''Balyoz soruşturması'' kapsamında 102 emekli ve muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıkarılmasının Yüksek Askeri Şura'da terfileri engellemek amacı taşıdığı iddiaları karşısında, kararın ne anlama geldiğini kararı verenlerin bileceğini belirtti. İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile hakkında yakalama kararı bulunan 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek'in Adana'daki şehit polislerin cenaze töreninde yan yana gelmesinin nasıl izah edileceğine ilişkin soru üzerine, ''Böyle bir çelişki varsa bu çelişkinin sorumlusunu aramamız lazım'' dedi. Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından baskın düzenlendiğinde ve İskenderun'daki terör saldırısı meydana geldiğinde başbakan vekili olarak bazı komutanlar ve ilgililerle toplantı yaptığını belirten Arınç, toplantıya katılan iki komutanın Ergenekon soruşturması kapsamında ifadesinin alındığını ertesi gün gazetelerden öğrendiğini kaydetti. -AÇIĞA ALMA- Arınç, Genelkurmay Başkanlığına telefon ederek bu konuyla ilgisi olan kişileri toplantıya çağırdığını belirterek, şöyle devam etti: ''Kimin geleceğini, kimin gönderileceğini bilmiyorum. Burada masum durumdayım. Bana askeri kanattan gelen kişilerle görüş alışverişinde bulunuyorum. Beşir Atalay'ın durumu da farklı değil. Atalay da cenazeye gidiyor, cenazeye hala muvazzaf olan ve görevinin başında olan bir insan geliyor. Yani Beşir Bey şöyle bir sol tarafına bakıp 'Bu adam aranıyordu, hazır gelmişken bana bir kelepçe verin de eline takayım götüreyim' mi diyecek, çelişki buradadır. Ankara Emniyet Müdürü tutuklandı. Kararnameyi gönderdik, Ankara Emniyet Müdürü'nü görevden aldık, yerine Bursa Emniyet Müdürü'nü atadık. Aynı iş askerde de olmalı mı derseniz, bence olmalı. Neden olmalı? Çünkü böyle tablolar ortaya çıkıyor. Gediktepe'de karşı dağları işaret ederek kendi görevini anlatmaya çalışan tümgeneral, bu olayların içinde gösteriliyor. Başbakan'ın yanında siperde duran insan şu anda görevinin başında ama bir taraftan da şu davanın (Ergenekon) içindeki sanıkların başta geleni. Bu ne yaman çelişki diye düşünmem mi? Ancak tabii asker diyecektir ki 'Görevden almaya gerek yok. Bu, dava sürecidir. Benim de sistemim böyle.' Bunu yapıyorsunuz ama böyle tablolar ortaya çıkıyor. Bu tabloların yaşanmaması için silahlı kuvvetlerimizin kendi iç dinamiğinde gerekli kararları alması lazım.'' Arınç, bu sırada ''Yani o komutanların değiştirilmesi, en azından böyle bir soruşturma sürecinde'' sorusunu ''Gerektiğini düşünüyorum'' diye yanıtladı. -KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan 27 Nisan 2007 bildirisinin AK Parti'yi güçlendirmek için yazıldığı iddiasının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: ''İki açıdan bu konuya çok üzülüyorum. Kemal Bey demiyorum, bir siyasetçi nezaketi elden bırakmamalı. Yani bu belki küçültücü bir ifade değil ama anlamsız bir şekilde bunu dahiyane bir buluşmuş gibi devam ettiriyor. Bunu dinlerken Sayın Kılıçdaroğlu açısından üzülüyorum. Yani dağ fare doğurdu gibi bir hale dönüşüyor. Şimdi Kemal Karabulut desem ona 'Karabulut' nereden çıktı diyeceksiniz, bir önceki soyadı. Bunları artık konuşmamak lazım. Recep Bey... Yakışmıyor. Her çıktığı yerde aynı Genç Parti'nin sloganları gibi slogan üretiyor. İçi boş. Sadece 'hesap soracağız' diyor, 'bu adam mı' diyor, 'kıvırtıyor' diyor. Ya, şu kadar boyuyla bir şeyler söylüyor.'' -''CHP BİLDİRİYE ALKIŞ TUTTU''- Bildiri yayınlandığında TBMM Başkanı olduğunu hatırlatan Arınç, bildiriye hükümetin 28 Nisanda cevap verdiğini, CHP'lilerin hepsinin alkış tuttuğunu ifade ederek, ''İnsan biraz utanır, biraz da sıkılır'' dedi. O dönemde hangi siyasetçinin ne söylediğini dosya haline getirdiğini belirten Arınç, ''27 Nisanda o adı geçen komutan bizi iktidar yapmak için böyle bir şey uydurmuş ve biz onunla iş birliği yapmışız. Bu kişi Genelkurmay Başkanı olduğunda etekleri zil çalan, avuçlarınızı patlatırcasına alkışladığınız, Hilmi Özkök'ten sonra 'tam istediğimiz adam geldi, hükümetten hesap sorarsa bu sorar' dediğiniz kişiyi kötülüyorsunuz bugün'' diye konuştu. Arınç, şunları söyledi: ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun sayın Büyükanıt'a söyledikleri hem cehalet örneğidir hem de çok yakışıksızdır. Böyle bir anlaşmayı kimse yapmaz, böyle bir sözü kimse söylemez. Sayın Büyükanıt'ın altındaki zırhlı araç onların gözüne daha çok batıyorsa bilsinler ki gelmiş geçmiş bütün genelkurmay başkanları için bu yapılır, yapılmıştır. Bütün kuvvet komutanları, genelkurmay başkanları lojmanda oturur, İstanbul'un, Ankara'nın en güzel yerinde ama hiçbir meclis başkanının, eski cumhurbaşkanının lojmanı yoktur. Hiçbir başbakanın kendisine tahsis edilmiş eski başbakanlığı dolayısıyla lojmanı yoktur. Bunları görmeyerek sadece ona takmaları yıpratma amacına yöneliktir. Sayın Büyükanıt bugün bir kısmına yanıt vermiş 'Doğruysa ve gerekliyse alın şu aracı benim üzerimden, Bodrum'da halkın içinde daha rahat gezerim' diyebilmeli.'' -''TSK İÇ HİZMET KANUNUNUN 35. MADDESİ KALDIRILMALI''- TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili tartışmalar üzerine Arınç, maddenin mevcut halinin de askere anayasal düzeni zorla değiştirme yetkisi vermediğini söyledi. 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 12 Eylül bildirisini okurken cumhuriyeti koruma, kollama görevinden bahsettiğini ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Cumhuriyeti koruma ve kollamayı silahlı kuvvetlerin tümü veya konuşan kesimi kendilerine dayanak yapıyor, halbuki değil. Şu açıdan değil, 'Cumhuriyeti koruma kollama görevi var. Ben durumdan vazife çıkarırım, işler kötüye giderse el koyarım', öyle bir şey yok. Darbe yapmaya kalkıp da yakalananlar idam edildi, başarılı olanlar cumhurbaşkanı oldu. Darbenin anayasası, hukuku, 35. maddesi olmaz. Bu maddenin aslında kaldırılması lazım. CHP bunu ilk defa söylüyor, 40 defa fikir değiştirerek söylüyor. Değişiklik teklifinde çok fazla değişen bir şey yok. Fikrimizi söyleriz, teklifi inceleriz. 1 Ekime kadar daha çok zaman var. Maddelerin kalkacağını mı, değişeceğini mi beraberce düşünür, yeni yasama döneminde bunu kaldırırız inşallah. CHP'li arkadaşlarıma tavsiyem, 12 Eylülü bir görelim ondan sonra daha rahat konuşuruz.''