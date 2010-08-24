-ARINÇ: ARTIK KİMSE DARBE YAPMAYI AKLINA GETİRMEYECEK GÜMÜŞHANE (A.A) - 24.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Artık kimse darbe yapmayı aklına getirmeyecek. Artık rahmetli Mendereslerin acısını unutacağız'' dedi. Türkiye'nin dünyada örnek gösterilen güçlü ve itibarlı bir ülke olduğunu belirten Arınç, ''Eskiden Türkiye'ye kimse gelmezdi dışarıdan, bizden de kimse dışarı gidemezdi. Hatırlayın o günleri. Birisinin önünde el pençe divan duran kişilerin fotoğraflarını hatırlayın. Şimdi bacak bacak üstüne atıp da 'sen zalimsin, sen yanlışsın, sen haksızsın, dünya barışını sen tehdit ediyorsun' diyen başı dik, alnı açık bir Başbakan var'' diye konuştu. Anavatan Partisi'nin tek başına iktidar olduğu dönemleri anımsatan Arınç, ''67 vilayetin 55'inin belediye başkanı 1989 yılına kadar Anavatan Partili idi. Yok şimdi bu parti. Tabelası bile kalmadı. Güya başka bir partiyle birleşti. Bir ara neredeyse ilanla genel başkan arayacak hale gelmişlerdi. Doğru Yol Partisi de tarihe karıştı. Onu da bitirdiler. Başka... Hiçbir parti kalmadı. Biz ayaktayız. Niçin? Çünkü millet onların yanlışlıklarını gördü, güvenini kaybetti, onlar millete hizmet etmektense kendi çıkarlarını düşündüler. Cezalarını da buldular'' dedi. AK Parti döneminin çetelerle, mafyayla mücadele dönemi olduğuna dikkati çeken Arınç, şöyle devam etti: ''Şu ana kadar çökerttiğimiz çete sayısı 55'i buldu, hepsi yargılandı, Türkiye nefes aldı. Türkiye'deki suikastleri, çıkar amaçlı suç örgütlerini, toplumsal olayları meydana getiren bütün çetelerle mücadele ettik. Alnımız açık, hepsinin hesabını yargı soruyor. Bir de siyasi amaçla kurulmuş olan kimisi cuntacı, kimisi hükümeti yıkmak için el ele vermiş, bir sürü insanın foyası meydana çıktı. Telefon dinlemeleri, belgeler, balyozlar, kafesler, bilmem neler... Bunlarla kim mücadele ediyor, hükümetimiz. Artık rahmetli Mendereslerin acısını unutacağız. Onun için rahmetli Menderes'in hayattaki tek emanetine kulak verin. Aydın Menderes, ''her evet oyu, babama okunacak bir Fatihadır' diyor. Bir defa değil, bin defa 'evet' diye bağırıyor Aydın Menderes. Türkiye darbesiz, cuntasız günlere kavuşacak.'' Bülent Arınç, 12 Eylül Anayasası'nı halka sunanların ''bizim zırha ihtiyacımız var'' dediklerini anlatarak, ''Bu anayasayı kabul ettiğiniz zaman darbeyi yapanlar, bugüne kadar da hayatta kalanlar, şu kadar yıl hiçbir zaman bizden hesap sormayacaksınız. Geçici 15. madde anayasanın. Hepsini kaldırdık. Bundan sonra darbe yapmaya gözü kesen varsa Talat Aydemir'in sonunu düşünsün. Yapılacak başka bir şey yok'' diye konuştu.