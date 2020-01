Arınç: Aramızdan çıkan 3-5 kişiyi mahkemeye çıkartıp hesabını verdirtiriz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "Aramızdan çıkan üç beş kişiyi mahkeme karşısına çıkartıp hesabını verdiririz. Kimse bu ak davanın üzerine siyah nokta bırakamaz" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Kocaeli’nin Merkez İlçesi İzmit’te yeniden Belediye Başkan adayı gösterilen Nevzat Doğan’ın tanıtım toplantısına katıldı. Atatürk Spor Salonu’nda AKP adayı ve mevcut başkan Nevzat Doğan’ın tanıtım toplantısında AKP Kocaeli Milletvekilleri Sibel Gönül, eski bakanlar Nihat Ergün ile Osman Pepe, AKP’li İl ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

'Halk bizim arkamızda'

Toplantıya açıklanan saatten 1,5 saat sonra geç gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptığı konuşmada, Kocaeli’yi çok sevdiğini ve Kocaelililerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Arınç, "Kocaeli benim siyasi hayatımda özel bir yeri olan arkadaşlarımın yaşadığı bir ilimiz. Her zaman Kocaeli’ye koşarak geldim. Kocaeli’nin siyasetteki heyecanını her zaman örnek verdim. Gençlerimizle hep beraber aynı hedefe yürüyeceğiz. Seçime 1 ay kadar kısa bir zaman kaldı. Biz bu seçimlerde inşallah başarılı olacağız. Milyonlarca oy aldık, milyonlarca üyemiz var. Halk bize güveniyor ve bizi destekliyor. Her türlü yalan, iftira ve ahlaksızlığa rağmen halk bizim arkamızda. 11 yıldır tek başımıza iktidarız. Bu süreçte çok sınav geçirdik. 11 yılda 7 tane sınav geçirdik ve hepsinden başarılı çıktık" dedi.

'Kimse bu ak davanın üzerine...'

Bülent Arınç konuşmasında, geçtiğimiz seçimlerde Türkiye ortalamasına göre en yüksek oyu Kocaeli’de aldıklarını da belirtirken, "3 genel seçimde de değerli vekillerimizi meclise gönderdiniz, 3 seçim için puanınız on üzerinden on. Yerel yönetimlerde de Kocaeli çok başarılıydı. Referandum’da da Kocaeli daha fazla ’evet’ dedi ve başarıyı yine ortaya koydu. Osman Pepe, Nihat Ergün ve Fikri Işık hepsi de başarılı bakanlık yaptı. Nevzat Doğan ise İzmit gibi en güçlü belediyede rakipleri kim olursa olsun tekrar başkan olacak. Bundan adımız gibi eminiz. Bizler yine büyükşehirlere ve ilçelerde başarılı olabilmek için çalışacağız. Kocaeli’deki siyaset iddialı, cesur ve hareketli bir siyasettir. Davamız yükselecek ve kazanacağız. Millet bize güveniyor. Aramızdan çıkan üç beş kişiyi mahkeme karşısına çıkartıp hesabını verdiririz. Kimse bu ak davanın üzerine siyah nokta bırakamaz" diye konuştu.