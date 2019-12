-ARINÇ: ANKETLER ÜÇÜNCÜ DÖNEM İKTİDARIMIZI GÖSTERİYOR HATAY (A.A) - 16.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bugünkü anketler bu hükümetin kısmet olursa büyük bir kaza bela, keder olmazsa yine üçüncü dönem iktidar olacağını gösteriyor'' dedi. Arınç, Hatay'da, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Birleşik Sanayici ve İşadamları Derneğini (BİRSİAD) ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türk iş adamlarının dünyanın her tarafında ticaret faaliyetinde bulunduklarını, BİRSİAD üyelerinin de son yıllarda özellikle Afrika'ya çıkarma yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin çok özel bir dönem yaşadığını belirten Arınç, ''40 yıldır siyasetin içinde birisi olarak söylüyorum; çok özel bir dönemin içindeyiz. Otoban, havaalanı, köprü, barajlar, hızlı trenleriyle, sağlık ve eğitimdeki reformlarla yurttaşlarımız hizmet denilen şeyle tanıştı. Makroekonomik göstergelerle çok iyi bir noktadayız. 1999'larda Türkiye'nin büyüme hızı eksi veriyordu. Ben yüzde 9, onda 9'ları hatırlıyorum. Son 3-4 yıldır yüzde 7'nin altına düşmüyoruz. Bu muhteşem bir başarıdır'' dedi. Arınç, özellikle son 3 yıldır global ekonomik krizin Amerika'dan başlayarak bütün Avrupa ülkelerini içine aldığına dikkati çekerek, ''Türkiye çok iyi bir yönetimle bu dönemi, en az zararla, hatta bu zararların bir kısmını da önüne çıkan fırsatları değerlendirerek başarılı bir süreçle götürdü. Amerika'da çok büyük firmalar yıkıldı, işsizlik fırladı. İspanya ve Portekiz'de işsizlik yüzde 28'lere yükseldi. Komşumuz Yunanistan da devlet başkanı ve milletvekillerinin maaşlarını ödeyemez duruma geldi. Bazı ülkeler mendil açıp dilenecek duruma geldi. Diğer ülkeler krizden kurtulmaya çalışırken Türkiye gayri safi milli hasılayı 750 milyar doların üzerine çıkardı'' diye konuştu. -''AK PARTİ 3. KEZ İKTİDARA HAZIRLANIYOR''- Türkiye'nin son 100 yılını çalkantılarla geçirdiğini belirten Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Çok partili bir siyasi hayata biz 1950'lerde girdik. Evet Demokrat Partinin kuruluşu 1944-1945'tir. Ama seçimlerde ilk defa çok partili siyasi hayatımız Demokrat Partinin iktidarıyla başlamıştır. Sene 1950, sene şimdi 2010... Kaç sene geçmiş, 60 sene geçmiş. Bu 60 senenin 10 senesinde Demokrat Partinin iktidarı var. Tek başına 54-57 seçimleri, 60'tan sonra darbeler başlıyor. 60'ta 27 Mayıs darbesi; ordu idareye el koyuyor. 3 tane masum insan asılarak şehit ediliyor. Ondan sonra darbe, müdahale, muhtıra dönemleri... 12 Mart 1971, arkasından 80 darbesi... 60 darbesinden sonra onların getirdiği bir anayasa var, 80 darbesinden sonra darbeyi yapanların getirdiği yeni bir anayasa var. 60 yılın neredeyse 40 yılı darbeler ve muhtıralar dönemidir'' AK Parti iktidarı öncesinde iş başında DSP, MHP ANAP koalisyonu olduğunu hatırlatan Arınç, ''1999 seçimlerinde MHP yüzde 18,5, DSP yüzde 22, ANAVATAN da yüzde 15,5 oy oranında birleştiler. 351 milletvekili oldu. Yüzde 54'e yakın oyla koalisyon hükümeti kurdular. Öylesine başarısız oldular ki. Her biri ayrı telden çaldı, ortada hükümet kalmadı. Başbakanın nerede olduğu bilinmiyordu ki sonunda bir seçime mecbur kaldılar. 3,5 sene dolmadan seçime gittiler. MHP 18,5'dan yüzde 8,5'e düştü. DSP kayboldu adeta, yüzde 22'den 1,5'a düştü. ANAVATAN 15,5'ten 5,5'a düştü. Tam bir çöküş dönemi yaşandı. Bittiler tükendiler. İşte o sırada henüz daha bir yıl olmamış kuruluşundan bu yana, AK Parti tek başına iktidara geldi'' diye konuştu. AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği dönemin Türkiye'de siyasetin iyice sıfırlandığı dönem olduğunu ifade eden Arınç, şöyle dedi: ''Milletvekilleri, siyasi partiler, hükümet, iktidar, muhalefet milletin gözünden düşmüştü. Yolsuzlular ayyuka çıkmıştı. Yalanlar, hileler, menfaatçilikler halkımızı nefret ettirmişti. İşte 2001'in Ağustos ayında AK Parti çıktı ortaya. Kurulumuzda 3 temel esas, 'Üç tane Y' ile mücadele etmekti; yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Halkın güven duyduğu insanlarla halkımızın ihtiyacı olan düşünce ve fikirlerle kuruldu. Her şeyin bittiği, tükendiği adeta sözün bittiği denilen yerde seçim oldu. Hükümet iş başına geldi. Aradan 8 sene geçti. Bugünkü anketler bu hükümetin kısmet olursa büyük bir kaza bela, keder olmazsa yine üçüncü dönem iktidar olacağını gösteriyor.''