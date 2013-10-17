Arınç: Anayasa'yı tek başımıza değiştirmeye gücümüz yetmez

İngiltere'nin başkenti Londra'da yayımlanan "Eş-Şarku'l-Avsat" gazetesine konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çeşitli konulardaki soruları yanıtladı.

'Tek başımıza gücümüz yetmez'

"Anayasayı değiştirmek istiyoruz ancak buna tek başına gücümüz yetmez" diyen Arınç, bundan dolayı anayasa değişikliği gerektirmeyen bazı reformlar yaptıklarını söyleyerek, "Bizler yeni anayasa yapmaya mecbur olduğumuzu biliyoruz. Bu konuda ciddiyiz, herkesle işbirliğine hazırız" şeklinde konuştu.

'Yapıcı eleştirileri göz ardı etmiyoruz'

Arınç, 11 yıldır iktidarda olduklarını, adaletten sağlığa ve eğitime kadar birçok alanda büyük reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek, halen yürütülmekte olan kamuoyu yoklamalarında partisinin yüzde 52 oranında halk desteğine sahip olduğunu söyledi.

Demokratikleşme paketinin açıklanmasından sonra Türkiye'deki gelişmelere ilişkin soruya Arınç, "Halk arasında demokratikleşme paketinin büyük memnuniyetle karşılandığı, bazı kesimler tarafından da eleştirilere maruz kaldığı, bunun da normal olduğu" cevabını verdi.

"Bazı eleştirilerin henüz paket açıklanmadan geldiğini dolayısıyla bu türden eleştirileri dikkate almadıklarını" dile getiren Arınç, yapıcı eleştirileri göz ardı etmediklerini vurguladı.

'Ana muhalefet kimlik bunalımında'

Pakete yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak "Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 63 yıldır halkın desteğinden mahrum olduğunu ve iktidara gelemediğini bundan dolayı bu parti hakkında 'ne uzar ne kısalır' ifadesini kullandıklarını" hatırlatan Arınç, ana muhalefetin "kimlik bunalımında olduğunu" savundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) hakkında ise Arınç, "Kendilerine 'bugün hava güzel' dense, 'Türk milleti için olmadıktan sonra ne yapayım' derler. Bundan dolayı yüzde 11-12 civarında oy alıyorlar" ifadesini kullandı.

"Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) de aynı şeyleri Kürtler için düşündüğünü" vurgulayan Başbakan Yardımcısı Arınç, "Biz halkın tüm kesimlerini bir araya getiren siyaset uyguladığımız için başarılı oluyoruz" dedi.

'Halkına karşı silah kullanan Esad'la aramızı açtık'

Türk ve Arap halklarının birbirini sevdiğini vurgulayan Arınç, Suriye konusunda, "Halkına karşı silah kullanmaya başladığında Beşşar Esad'la aralarının açıldığı, bu konuda Suriye halkının yanında yer aldıkları" hatırlatmasında bulundu.

'İhvan'ın değil, demokratik ilkelerin yanındayız'

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan cumhurbaşkanının yanında yer almalarının kendileri için onurlu bir duruş olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler seçilmiş bir cumhurbaşkanını destekledik. Şunu kesin ifade edeyim: Şayet Ömer (Süleyman) ya da (Ahmed) Şefik seçilmiş başkan olsaydı ve bu darbe onlara karşı yapılsaydı, bizler seçilmiş olduklarından dolayı onları da desteklerdik. Gerekçeler her ne olursa olsun, Mursi'nin görevden alınması askeri darbeyle değil, seçimler yoluyla olmalıydı. Biz Mısır'da demokratik ilkelerin yanında yer aldık, İhvan'ın değil.''