Arınç: Anasının nikâhını istemeyin

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, arsası yol yapımı çalışmaları sırasında kamulaştırmaya giden Manisa köylüsüne, "Arsamdan yol geçecek diye fiyatını 5 katına çıkartıp anasının nikahını istemeyin" diye seslendi.





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Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Beldesi'nde düzenlenen 7'nci Geleneksel Zeytin Festivali'ne katılan Bakan Arınç'a Vali Celalettin Güvenç eşlik etti.

Arınç, AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, Saruhanlı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, Saruhanlı Belediye Başkanı AKP'li Hüseyin Yaralı, AKP Manisa İl Başkanı Abdurrahim Arslan ve İl Genel Meclis Başkanı Dursun Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı festivali, Vali Güvenç ile birlikte belde girişinde zeytin fidanı dikerek başlattı.

Mehter takımının konseriyle renklenen festivalde engelli bir vatandaş Bülent Arınç'ın yanına yaklaşıp getirdiği hediyeyi sundu.

Büyükbelen Belediye Başkanı AKP Mehmet Keyik, "Zeytin diyarı beldemiz bulunmaz, eşsiz zeytinlerin yetiştiği bir yerdir. Özellikle son 10-15 yıldır beldemizde salatalık üretimi de başladı. Yıllık 2 bin 500 ton sofralık zeytin üretimimiz, 3 bin 500 ton da yağ üretimimiz var. Beldemizin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 100 milyon TL civarında" dedi.

Bakan Arınç ise Belen zeytininin AKP döneminde kalitede dünyada ilk üç sıraya giren bir marka haline geleceğini savundu, "Bugün bu festivali bir fırsat bildik ve beldeye geldik. Belen geçmişten bu yana zeytin üretiminde birinci olan beldelerimizden birisidir. Türkiye'de artık Belen'in zeytini ve yağı daha çok tanınmaya başlandı. Akhisar da bu konuda çok başarılıdır. Artık Türkiye'nin her yerinde Belen zeytini bir marka haline gelecek. Bu konuda gerekenlerin hepsi yapılacak. Biz de bunu destekleyeceğiz. Belen'de insanımız daha mutlu olsun diye, daha refah içinde yaşasın diye ne gerekiyorsa yapılacak" diye konuştu.

Saruhanlı ile Büyükbelen Beldesi arasındaki 27 kilometrelik yolun genişletilmesi için Valiliğin bir talebi olduğunu hatırlatan Arınç, "Benden Saruhanlı'dan Belen istikametine gelen bu yolun genişletilmesini istediler. Bu bugünün meselesi değil. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne talimat verildi. 2010 yılı içinde bu yol iki şerit haline gelecek. Bunun sözünü veriyorum. Manisa-Akhisar, Manisa-Turgutlu, Manisa-İzmir yolları da dönemimizde yapıldı. Artık bu yollardan kaymak gibi gelip geçiyoruz. Yol demek ekonomi demek, yol demek medeniyet ve hayat damarları demektir. Yol bizim iktidarımızın yaptığı en birinci iş olmuştur. Bizim yol yapabilmemiz için kamulaştırma işlemlerinde bize yardımcı olun. Açıl susam açılla biz bu yolları yapamayız" dedi.

Arınç, kamulaştırmada ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgularken, "Yol yapımında kamulaştırma sıkıntısı yaşanmaması için arsa sahipleri bire beş istemesinler. Arsamdan yol geçecek diye fiyatını beş katına çıkartıp anasının nikahını istemeyin" ifadesini kullandı.