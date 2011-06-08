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Politika

ARINÇ: ALLAH VERDİKÇE VERİYOR BURSA (A.A)

08 Haziran 2011 18:57

-ARINÇ: ALLAH VERDİKÇE VERİYOR BURSA (A.A) - 08.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Danıştay Birinci Daire Üyesi Hüseyin Hüsnü Karakullukçu'nun, Danıştay Başkanlığına seçilmesiyle ilgili ''Şimdi bir şey söylerim 'bütün arkadaşları bir yerlere geldi' derler. Kurban olduğum Allah, verdikçe veriyor'' dedi.  Marmarabirlik'in Başköy'deki tesislerini ziyaretinin ardından bir gazeteci Arınç'a, Danıştay Başkanlığına, Karakullukçu'nun seçilmesiyle ilgili soru yöneltmek istedi. Arınç, gazeteciye hitaben esprili bir şekilde ''Şimdi onu soracaksın fark ettim ama sorma'' dedi.  Bir süre sonra gazetecilere ''Şimdi bir şey söylerim 'bütün arkadaşları bir yerlere geldi' derler. Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor'' diyen Arınç, aracına binerken de ''Bunun fıkrasını da sonra size anlatırım'' diye konuştu. 

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