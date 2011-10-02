-Arınç: Allah memleketimize huzur versin Manisa (A.A) - 02.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Allah hem bizim memleketimizde hem bütün İslam beldelerinde ve dünyada terör belasını defetsin. Bütün memleketimize huzur versin inşallah'' dedi. Arınç, Şelale Plaza Restoran'da Manisa Dostlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından maddi durumu iyi olmayan 76 çocuk için düzenlenen sünnet düğününe katıldı. Burada konuşan Arınç, derneğin hayırlı bir işe vesile olarak 76 çocuğu sünnet ettirdiğini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunduğunu ifade etti. Sünnetin İslam inancında, Türk gelenek ve göreneklerinde, örf ve adetlerde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Arınç, ''Hazreti peygamberin sünneti olmakla birlikte bizim aile hayatımızda, toplum hayatımızda çok önemli bir yeri var'' dedi. -''Allah memleketimize dirlik, düzenlik versin''- Başbakan Yardımcısı Arınç, şunları söyledi: ''Allah memleketimize dirlik, düzenlik versin. Allah yavrularımızı, askerimizi, polisimizi, kadınımızı, erkeğimizi, bütün masum insanları kötülüklerden, fitneden, fesattan muhafaza etsin. Allah hem bizim memleketimizde hem bütün İslam beldelerinde ve dünyada terör belasını defetsin. Bütün memleketimize huzur versin inşallah. Bugün bu güzel yerde eğlenerek, sevinerek sünnet olan yavrularımızı tebrik ediyorum.'' Hali vakti yerinde olan kişilerin bu türlü hayırlı işlere destek vermesini isteyen Arınç, ''Biz hayırda yarışan milletiz. Allah'a çok şükür bu millet ekmeğini fakirle paylaşır'' dedi. Somali'de bir damla yağmur yağmadığı için kıtlıktan kuraklıktan ölmek üzere olan çocuklara Türkiye'den 490 milyon lira toplandığını, Müslümanın hem Müslümana hem de Müslüman olmasa bile insanlara yardım ettiğini dile getiren Arınç, ''Bu işi Manisa ölçeğinde büyütmeye çalışalım. El ele verelim. İnşallah gözü yaşlı kimse kalmasın. Mahzun, mağdur kimse kalmasın. Yüzler gülsün. Herkes birbirine Allah razı olsun diye bir selam versin. İstediğimiz başka bir şey yok. Cennet vatanımızda huzur içinde yaşayalım inşallah'' diye konuştu. Arınç, daha sonra kol saati hediye ettiği sünnet olacak çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi.