Arınç: AKP'yi tankla tüfekle yıkamayanlar partiden adam çaldı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ”10 senedir bizi yıkmak için her şeyi yaptı birileri. Bir kısmı yargıda. Tankla, tüfekle, cuntacılıkla yıkamayacaklarını anlayınca içimizden bizi yıkmaya çalıştılar” dedi.

Gazeteci yazar Güneri Civaoğlu’nun, ”2014 senaryosu” ve buna göre kendisinin bir yıllığına başbakan olacağının anımsatılması üzerine Arınç, ”Siz ’senaryo’ dediğinize göre arkasındaki soruya gerek yok. Senaryolarda gerçeklik payı her zaman olmaz. RTÜK’ten biliyorum, ’Muhteşem Yüzyıl’la ilgili çok şikayet olmuş. Ama RTÜK, muhteşem bir gerekçeyle bu şikayetlerin hepsini püskürtmüş. Ne diyor gerekçesinde, ’tarihi olayları birebir canlandırmak ancak belgeselde mümkün olabilir. Oysa bu film veya bir dizi... Dizinin içinde kurguda ve senaryoda farklı şeyler olabilir. Gerçek hayatla sinemayı bir tutmamak lazım” dedi.

Herkesin bir şeyler yazacağını ve söyleyeceğini belirten Arınç, şöyle konuştu:

”Kimilerinin dedikleri, bilimsel verilere dayalı olabilir. Bir plandır, projedir, tutma ihtimali olabilir. Ama hayat mobil. Sizin bahsettiğinizin gerçekleşme ihtimali ancak iki yıl sonra mümkün olacak. Bu iki yıl 700 gündür. Bu 700 gün içinde neler olur neler. Dolayısıyla gerçek mi olacak değil mi insanlar yaşar mı insanlar yaşadıkları süre içinde nasıl değişim olur, siyaset nasıl bir tablo alır, halktaki değişim hangi istikamette olur, kim ayakta kalır, kim kapaklanır, kim yüzüstü gider? Bunları görmek için Allah ömür verirse daha iki yılımız var. Bugünden bakarak, ’şu şuraya uygun, bu da buraya münasip’ derlerse, ne yapalım herkes yazacaktır, ağzı olan konuşur, kalemi olan yazar.”



”Erkan Mumcu nerede şimdi?”



Arınç, disiplinli bir parti olduklarına işaret ederek, ”Söz konusu disiplin, en alttakinden en yukarıdakine kadar birbirini seven, tanıyan ama parti çalışmaları ve hedef konusunda hatır, gönül ilişkisi bilmeyen bir ilişki anlamına geliyor” dedi.

”Böyle yapmasaydık 10 yıl ayakta kalmamız mümkün olmayacaktı” diyen Arınç, şunları söyledi:

”10 senedir bizi yıkmak için her şeyi yaptı birileri. Bir kısmı yargıda. Tankla, tüfekle, cuntacılıkla yıkamayacaklarını anlayınca içimizden bizi yıkmaya çalıştılar. Bu partinin iki insanından biriyim. Her şey benim bilgim dahilinde oluyor. Meclis başkanıyken de böyleydi şimdi de böyle. Biz bu partiyi sokakta bulmadık, sokağa da teslim edecek halimiz yok. Erkan Mumcu’yu biz başka partiden aldık. Hemen Milli Eğitim Bakanlığı’nı, arkadan Kültür Bakanlığı’nı verdik 2,5-3 yıl. Bizi içimizden yıkmak isteyenler kanına girdiler, ’aslansın, kaplansın kardeşim, sen bu partide heder olup gidiyorsun, bu partinin de sonu yok. Sen ayrıl, artı parti kur biz sana destek olacağız, sen AK Parti’nin bile yerini tutabilirsin’ dediler. Bunu bana söylemeye cesaret edemezler. Söyleseler de alacakları cevapları biliyorlar. İnsanların zayıf tarafını bilenler var. Partiden 8-10 adam aldı, birkaç tane de CHP’den adam getirdi, 3 günde grup kurdu.”

CHP’yle iki partili parlamentodayken o dönemde üçüncü bir partinin çıkarıldığını belirten Arınç, ”2,5 yıl bakanlık yapmışsın, her yaptığımız icraatı alkışlamışsın, biz de seni bakanımız diye sevmişiz. Birilerinin kışkırtmasıyla partiden adam çaldın, daha da alıp götürecekti, zor toparladık partiyi. Biz partiyi sokakta bulmadık. Nerede şimdi Erkan Mumcu, sokağa çıkabiliyor mu partisi var mı? Yok. Son seçime girebildi mi? 2007’ye bile giremedi” dedi.

Abdüllatif Şener’in de partinin kurucularından olduğunu, teşkilatlanmayı birlikte yaptıklarını ifade eden Arınç, ”Çok çalışkan, akıllı bir arkadaşımızdı. Ona da aynı kanallar. ’Seni cumhurbaşkanı bile yaparız be’ dediler. Deniz Baykal’ın, Önder Sav’ın cumhurbaşkanı adayıydı. Türkiye Partisi var mı şimdi, seçime girebildi mi?” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP’nin parçalanması için birçok hesaplar yapıldığına dikkati çekerek, ”Siyasetin içindeyiz, kaşına gözüne bakarak adamı alırsın ama kalbindeki fesatlığı bilemezsin. Kimin tesirinde, kimin etkisinde, kimin arkasından gidiyor? Bizim çok dikkatli olması lazım” ifadesini kullandı.