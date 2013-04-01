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Politika

Arınç: AKP'ye destek yüzde 53, çözüm sürecine 58

Çözüm sürecine desteğin de yüzde 58 olduğunu belirten Arınç, çözüm sürecinin tüm siyasi risklerini bildiklerini dile getirdi

01 Nisan 2013 12:05

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP'nin yüzde 53, CHP'nin yüzde 22, MHP'nin de yüzde 12 oranında oya sahip olduğunu söyledi.

Bülent Arınç, AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Manisa Teşkilat İçi Eğitim Programı’nda partisinin yaptırdığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Arınç, CHP’nin de itibar ettiği, saygın bir araştırma kuruluşunca yapılan bu çalışmaya göre, “yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 53 oranında AKP, yüzde 22 oranında CHP, yüzde 12 oranında da MHP yanıtı verdiğini kaydetti.

Anket çalışmasında kararsızlar dağıtıldığında “dudak uçuklatacak” sonuçların çıkacağını söyleyen Arınç, “Şimdiden dudaklarını uçuklatmayalım, daha 1 sene var tedbir alırlar, biz yolumuza, işimize bakalım. Yüzde 50’ydi, şimdi yüzde 53. Yarın seçim olsa 400’e yakın milletvekiliyle bu parlamentoya gireceğiz, yapılmayan anayasayı da Allah’ın izniyle yapacağız” dedi.

Çözüm sürecine desteğin de yüzde 58 olduğunu belirten Arınç, çözüm sürecinin tüm siyasi risklerini bildiklerini dile getirdi.

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