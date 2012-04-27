Arınç: AKP şimdi yüzde 54'lerde, seçimlerde yüzde 60'ı bulacak

Arınç AKP'nin son oy oranını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "AK Parti iki seçmenden birinin oyunu alıyor. Şimdi yüzde 54'lerdeyiz. AK Parti, önümüzdeki seçimlerde yüzde 60'ları bulacak inşallah" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çorum'da Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmaları toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Vali Nurullah Çakır'ı makamında ziyaret etti. Burada kentle ilgili Vali Çakır'dan brifing alan Arınç, daha sonra Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'ye, ardından da Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.



'10 yılda girdiğimiz her seçimde birinci çıktık'



İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, burada yaptığı konuşmada, "AK Parti 10 yılda girdiği her seçimde birinci parti oldu. Her seferinde de oy oranını yükseltti. 2011'deki genel seçimlerde de yüzde 50 oranında oy aldı. 2 kişiden biri AK Parti'ye oy verdi. AK Parti'nin bu başarısı üzerine kitaplar yazıldı. Üniversitelerde tez konusu oldu" dedi.

Bülent Arınç şöyle devam etti:

"Hatta bir karikatür çok dikkatimi çekti. Tayyip Bey'in böyle yukarıdan bakan bir karikatürü, karşısında da süklüm püklüm duran iki kişi. Tayyip Bey tamam da karşısındaki iki kişi kim? Biri Kılıçdaroğlu, diğeri Bahçeli. Tayyip Bey soruyor, 'Söyleyin bakalım hanginiz bana oy verdi?' Bu muhteşem bir sonuç. Bütün iftiralara, hakaretlere bütün küçük görmelere rağmen AK Parti iki seçmenden birinin oyunu alıyor. Şimdi yüzde 54'lerdeyiz. AK Parti, önümüzdeki seçimlerde yüzde 60'ları bulacak inşallah."