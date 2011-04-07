Arınç: 'AKP için tereddütler var!'

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Eksenimiz AB, ABD, çağdaş ve modern dünyadır, bundan sapmadık, ama tek merkezli değil çok merkezli bir dış politika uyguluyoruz. Türkiye’ye de zaten böyle bir misyon yakışır. Dolayısıyla bizim tüm dünyada tanınan, bilinen, sözüne itimat edilen bir ülke olarak yerleşmiş olmamamızın dünya barışına da katkı sağladığını düşünüyorum” dedi.



Arınç, Washington’daki ilk gün temasları kapsamında, ABD’deki düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund’da toplantıya katıldı. Arınç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önemli bir seçime doğru gittiğini, 12 Haziran’da Genel Milletvekili seçimlerinin yapılacağını söyledi. AK Parti’nin, 2002 seçimlerinden bu yana 2 genel seçim, 2 mahalli idareler seçimi ve iki referandumda başarılı olduğunu belirten Arınç, bu seçimi de kazanırlarsa 3. dönem iktidara geleceklerini ve bunun AK Parti’yi “son 50 yıl içinde en çok iktidarda kalan parti” haline getireceğini söyledi.





“Gücümüz var, iddiamız var, bunu da başaracağımıza inanıyoruz” diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:





'TEREDDÜTLER VAR'



“Ama seçimler her zaman farklı sonuçlar da verebilir. Bu ABD’de de bizde de böyledir. Her ülkede halkın iradesine saygı göstermek gerekir, olaylar bazen oyların istikametini de değiştirebilir ama Türkiye’de şu şartlar altında AK Parti’nin tekrar iktidara geleceği herkes tarafından kabul ediliyor. Ancak bir tereddüt var o da şudur: AK Parti tek başına iktidara gelecek, ama mevcut çoğunluğuyla mı gelecek yoksa, Anayasayı tek başına değiştirecek bir çoğunlukla mı gelecek? İkisine de itirazımız yok ama bunun sonucunu 12 Haziran’da hep birlikte göreceğiz”.



Arınç, hedeflerinin Cumhuriyetin 100. yılında kişi başına milli geliri 25 bin dolara, ihracatı 500 milyar doların üzerine çıkarmak ve büyüme hızını yüzde 7’lerde istikrarlı hale getirmek olduğunu söyledi.







