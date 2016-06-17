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Politika

Arınç: AK Parti Tayyip'in partisi değildir; başkanlık Türkiye’de her meselenin önünü kapatan bir konu!

"TRT'den uzaklaştırılmam talimatla yapıldı"

17 Haziran 2016 14:14

TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve hükümet sözcülüğü yapan AKP kurucularından Bülent Arınç“Bu parti Tayyip’in partisi değildir. Bu parti milletin bize bir emanetidir, hepimizin partisidir. Bir kişinin şahsi mameleki haline getirilemez” dedi. Arınç, Davutoğlu’nun istifasıyla ilgili, "gelişi ne kadar şık ve iyi olduysa, giderken herhalde çok da şık olmadı" ifadesini kullandı. Arınç, "Medyada TRT dahil pek çok mecranın kendisine talimatla kapatıldığını" söyledi.

Arınç, başkanlık tartışmalarından, çözüm sürecine; Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık görevlerinden istifasından, kendi siyaset hayatına ve basın özgürlüğüne kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Arınç, açıklamalarını kişisel Twitter hesabından da duyurdu.

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Bülent ArınçhükümetAK Parti Tayyipin partisi değilbaşkanlık
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