Arınç: AK Parti gitsin, ülke ne olursa olsun diyorlar

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Bursa milletvekili adalarının tanıtım toplantısında konuştu. Seçimlerle ilgili açıklama yapan Arınç, "HDP'nin tek amacı barajı geçmek. AK Parti’nin milletvekili sayısından çalmak. İktidar amacı var mı? Yok. İktidara gelme amacı yoksa neyi amaçlıyor. Ben barajı açayım ideolojim gereği örgüt adına bunları gerçekleştireyim" ifadelerini kullandı.

"İkinci parti MHP ben iktidar olacağım diyor mu? Hayır. Oy hedefi diyor mu? Profesör lakaplı birisi yüzde 41 olur diyor" diyen Arınç, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Ben çok şey görmüş ve yaşamış bir insanım 2 milletvekili çıkar birbirleriyle kavga eder. Bursa öyle olmaz, Bursa’da 11’i aynı sözü söyledi. Teşkilatların en güzel örneklerini söylediler.

'Biz 15 ayda iktidara geldik'

"Kadrolarımız zengin başarılı ve birimli. 230 aday adayı içinden bugün bu tek liste ile huzurlanızdayız. Aday adaylarına da teşekkür borçlarımız var. İyi kabiliyetli ve başarılı olabilirler. Aday adaylarımızla el ele verip çalışacağız.

"Biz 2002’de 15 ayda iktidara geldik. Parlamento içinde 7 parti parlamento dışında kaldı. Biz ve CHP parlamentoya girdik. İçimizden adam çaldılar. Muhaffak olamadılar. Ak Parti artık çok oluyor dediler. Fırsat bulamadılar. İkinci yarıya büyük bir başarı ile başlayacağız. Mevcut rakiplerimize bakalım.

'Rakiplerimizin derdi iktidar değil'

"50 cm falan olacak oy pusulası. Bunların büyük kısmı markidir ismi vardır sadece. Rakibimiz 3 partinin durumuna bakalım. HDP tek amacı barajı geçmek. AK Parti’nin milletvekili sayısından çalmak. İktidar amacı var mı? Yok. İktidara gelme amacı yoksa neyi amaçlıyor. Ben barajı açayım ideolojim gereği örgüt adına bunları gerçekleştireyim.

"İkinci parti MHP ben iktidar olacağım diyor mu? Hayır. Oy hedefi diyor mu? Profesör lakaplı birisi yüzde 41 olur diyor. Burada biri laf etmişti. Ben de çenem durmaz. MHP’li bir profesör konuşma yapıyor. Ekmeleddin Bey yüzde 60 birinci turda alacak diyor. Ordinaryus olsan ne yazar. Milleti tanımıyorsun. Ne yüzde 60’ından bahsediyorsun.

"MHP de istiyor ki AK Parti gitsin kim gelirse gelsin. CHP’ye gelelim. Ağızlarından bir bakla çıktı. Yüzde 35 ile iktidar olunmayacağını biliyor hazret. Niye yüzde 35 hedefini koydu. En yüksek hedef o da onun için yüzde 36 ile 2002’de iktidar olduk. 7 parti barajın altında kaldık. Ondan oldu.

"Aklına şaşmak lazım. Şu AK Parti gitsin memleket ne olursa olsun diyor. AB Büyükelçilerine yemek verdiği toplantıda HP ve MHP ile koalisyon yapacağız diyor. Ha şöyle adam gibi konuş.

"AK Parti gitsin ülke ne olursa olsun. Bu koalisyon nedir? En asından 3 partili koalisyon ülkeyi getirdiği nokta ne oldu 99-2000-2001 biz o yüzden tek başımıza iktidara geldik. Millet elinin tersiyle bu noktaya geldi. Sadece kendi çıkarlarınızı düşündünüz dürüst kararlı siyasetçi lazım dedi. Bizi iktidara getirdi. 5’li koalisyon vardı. Ülke fakirleşti yoksullaştı insanlar IMF kıskacına girdiler. Kendi içimizde eleştiri yaparız. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu deriz.