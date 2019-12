Arınç: Ahmak olmayan bu olayı küçültmez

T24- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'kendisine yönelik suikast iddiaları ve yürütülen soruşturma sürecine' ilişkin olarak, katılıdğı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.



Arınç, TRT-1'de canlı yayınlanan 'Politik Açılım' programına katılarak gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı."Türkiye'de yaşayan bir insan ahmak değilse, sağında, solunda, önünde, arkasında olup bitenleri yıllardan beri takip ediyorsa bu olayı nasıl küçültebilirsiniz? Bu olayı nasıl basit görebilirsiniz?" dedi.





"Kendisine yönelik suikast iddialarının ve ardından başlatılan soruşturmanın" hatırlatılması üzerine Arınç, olaydan nasıl haberdar olduğunu anlattı. Bu süreç içinde konuyla ilgili pek çok şey yazıldığını, tartışıldığını, farklı kesimlerin olaya farklı açılardan baktığını söyleyen Arınç, yargı süreci devam ederken ve hükümet üyesi bir bakan olarak konuyla ilgili söyleyeceklerinin ve değerlendirmelerinin kısıtlı olacağını belirtti.



Suikast iddiasının bir ihbar üzerine başlatılan operasyon kapsamında ortaya çıktığını dile getiren Arınç, "O ihbarın da uzaydan mı yoksa Ankara'ya çok yakın bir yerden mi yapıldığı tartışılıyor. O ihbarda 'iki kişi iki araçla Arınç'ın evinin yakınında gözetleme yapıyorlar, bir saldırı ihtimali de olabilir' deniliyor ve plakaları da veriliyor" dedi.



Arınç, "suikast iddiası soruşturulurken Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığındaki aramalarla olayın daha geniş bir tartışmaya yol açtığının'' belirtilmesi ve ''Bunun nedeni siyasi miydi yoksa böyle bir beklenti içerisinde iş oraya mı sıçradı? Emniyetten bilgi geldiğinde acaba askerlerle doğrudan irtibata geçerek olayın gerçeğini görebilecek bir noktada olabilir miydiniz? Neden birden bire konu büyük bir asker-sivil tartışmasına, Hükümet ile Genelkurmay arasında açıklamalara yol açtı?" diye sorulması üzerine, konunun yargı sistemi içerisinde yürüdüğünü söyledi.



Bir takım bilgiler, belgeler bir araya getirildiği zaman suç vasfının savcının sevk etmesiyle hakim tarafından tayin edildiğine dikkati çeken Arınç, şöyle konuştu: ''Biz işin dışındayız, pek çok kişi de dışında. Böyle bir olayda bence kişiler belli. En azından o gün için belli. Olayın üzerinde de devam ediliyor. Ben filan kişileri ya da filan kurumu arayıp da 'Ne oluyor, nereye gidiyoruz, siz ne yapıyorsunuz?' demeli miydim? Bence dememeliydim. En azından bana karşı işlendiği iddia edilen bir olay, suç ya da suça yönelik gelişme, bir icra başlangıcı varsa ve kişiler belliyse, o kişiler o kurumların mensubu iseler, belki o kurumdan birisinin 'Sayın Başbakan Yardımcım geçmiş olsun. Böyle bir olay var ama...'' Bu sözlerinden sonra ''Böyle bir arama olmadı mı?'' diye sorulması üzerine Arınç, ''Ancak bu kadar kibarlıkla ifade edebiliyorum. Daha ne söyleyeyim? Hayır. Böyle bir arama olmadı. Olmasını düşünürler mi düşünmezler mi bilmiyorum. Belki de onlar 'İş tamamen ortaya çıktıktan sonra biz bunu yapalım' demiş olabilirler'' yanıtını verdi.



Arınç, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, ''kozmik odadan patates çıktı'' ifadelerinin ve bu konudaki genel değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine de böyle bir olay karşısında öncelikle meseleye insani açıdan bakılması gerektiğini söyledi. Ana muhalefet partisinin hem protokol hem siyaset açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Arınç, bu süreç içerisinde, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında da ''meseleyi basite almanın, hafif görmenin, olayı küçültmenin, bütün bunlarla iktidarı hedef alarak bu kumpasları kuranın iktidar olduğunu söylemenin ana muhalefet partisini adeta geleneği olduğunu'' söyledi.



Beceriksiz, sersem adamlar



Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öyle yazılar yazdılar, öyle sözler söylediler ki bunları tekrarlamaktan utanıyorum. Ama toplarsanız şöyle bir şey ortaya çıkar: 'Beceriksiz, sersem, salak adamlar adresi bile kağıda yazmışsınız. İnsan utanır be'. Bunun arkasında yatan şey şudur: 'Bir işi başaramadınız. Ağzınıza, yüzünüze bulaştırdınız'. Türkiye'de bu söyleniyor. Hem de belli bir çevreden ısrarla söyleniyor. Bana yapılan olaydan üzüntü duyduklarını değil, bana yapılan veya yapılmak istenen olayın en kötü ihtimal içinde bile neden gerçekleşmediğini, 'Bu adamdan niye bizi kurtarmadığınızı' onlarların salaklığıyla ifade etmeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey."



"İkinci olarak, bütün bu olan bitenler kamuoyunun önünde yapılırken madem ki bağımsız yargı var, madem ki bir savcı, bir hakim ihtiyaç duyduğu için bir arama kararı yapıyor. Bununla ilgili belgeseller televizyonlarda gösteriliyor. Türkiye'de yaşayan bir insan ahmak değilse, sağında, solunda, önünde, arkasında olup bitenleri yıllardan beri takip ediyorsa bu olayı nasıl küçültebilirsiniz? Bu olayı nasıl basit görebilirsiniz? O zaman demokrasi sevdası olan herkesin, 'Şu olay da ortaya çıksın. Türkiye'nin demokrasisinin üzerini örtmeye çalışan her şeye biz karşıyız' demesi gerekirken bu olayın üzerine daha kalın perdeler örtmeye çalışan tavırlar da gördük. Ben beklemedeyim. Yaşadığımız bu süreci de iyiye, ileriye gidişin, demokratikleşme noktasında bir kaç engeli birden aşmaya gidişin bir işareti olarak görüyorum."



Devlet sırrı



Soruşturma kapsamında 'devlet sırrı' konusunun gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Arınç, 'devlet sırrı' konusunun ilk kez TBMM Başkanı olduğu dönemde ciddi olarak karşısına çıktığını, Anayasa'da devlet sırrı ve ticari sırların Meclis araştırması kapsamına girmediğine ilişkin bir madde olduğunu belirtti.



Kurulan meclis araştırma komisyonlarında bu maddenin karşılarına çıktığını ve bu nedenle komisyon raporlarının işletilemediğini, rapor haline getirilenlerin de Genel Kurul'da görüşülemediğini, komisyonların icrai fonksiyonlarını kaybettiğini ifade eden Arınç, o dönemde, 'devlet sırrı' ve 'ticari sır' kavramlarının Genel Kurul'da nasıl konuşulacağına ilişkin Meclis İçtüzüğü'nde bir değişiklik tasarladıklarını, ancak gerçekleştiremediklerini anlattı.



Arınç, hükümetten de bu kavramların tarif edilmesini, konuyla ilgili bir kanun çıkarılmasını istediklerini belirterek, "Herkes bunun arkasına gizlenerek bir şeylerin araştırılmasını, incelenmesini engelleyebilir. O dönemde olmadı. Bir eksiklik olarak şimdi bu sır kavramının hukuki unsurlarıyla beraber tarif edilmesi lazım" dedi.



"Sizin anlattıklarınızdan, özellikle askerler cephesinden yapılan ilk açıklamalarda, yani bir başka askeri kişinin izlendiği açıklamalarından yeterince ikna olmadığınız gibi bir izlenim edindim. Siz soruşturmanın bugüne geldiği noktada ikna oldunuz mu?" sorusuna Arınç, "Olayı ben soruşturmuyorum, savcılar soruşturuyor. Benim ikna olup olmamam çok önemli değil. Ben vicdanımda buna bir değer biçerim mutlaka. Ama savcılar gidebildikleri yere kadar gideceklerdir, sonra bulduklarıyla yetineceklerdir. Buldukları onları dava açmaya da takipsizlik kararı vermeye de götürebilir. Ben hayatta olduğum sürece bu konuyla ilgili bizzat müşahede ettiğim, duyduğum, gözlemlediğim, bu olaylardan çıkardığım bir sonucu kendi bünyemde her zaman muhafaza edeceğim" diye yanıt verdi.