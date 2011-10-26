-Arınç: Afet olduğunda kenetleniyoruz RİYAD (A.A) - 26.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bir yerde bir felaket bir üzüntü bir afet olduğu zaman hepimiz kenetleniyoruz. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 7'den 70'e Türk halkı hayırseverlik duygularıyla kardeşlik duygularıyla hemen koşuyor'' dedi. Arınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin etkisini tüm Türk halkının hissettiğini ifade ederek, depremin ilk anından itibaren hükümet olarak, devlet olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye gittiklerini belirtti. Türk halkının, sanatçılarının, sivil toplum kuruluşlarının yani toplumun bütün kesimlerinin böyle bir durumda tek bir vücut olmasının çok güzel bir olay olduğuna işaret eden Arınç, şunları kaydetti: ''Milletimizin hasleti, karakteridir bu. Bir yerde bir felaket, bir üzüntü, bir afet olduğu zaman hepimiz kenetleniyoruz. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 7'den 70'e Türk halkı hayırseverlik duygularıyla kardeşlik duygularıyla hemen koşuyor. Ekmeğini paylaşıyor, bütün çalışmalara fiilen katılıyor, aynı Van'da da böyle oldu. İnanınız uçaklar yetmiyor sefer yapmaya. Herkes bir yardım malzemesi gönderiyor. Bütün sivil toplum kuruluşları, bütün hükümet kuruluşları büyük bir gayretle enkazı temizlemeye, altındakini süratle kurtarmaya çalışıyorlar. Sıcak yemek dağıtandan, battaniye dağıtanlara kadar, ilaç temin edeninden kan verenine kadar bütün halkımız büyük bir dayanışma duygusu içerisinde bu hizmete koştu. Başka bir yerde var mıdır böyle güzel bir duygu? Bilmiyorum ama bizim en büyük meziyetimiz budur. Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır.''