-ARINÇ, ABD'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ABD'deki görüşmeleri sırasında 1915 olaylarıyla ilgili konunun gündeme gelmesi halinde, muhataplarına Türkiye'nin tezlerini iletebileceklerini ancak özel olarak konuyla ilgili bir görüşme planlamadıklarını söyledi. Arınç, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile birlikte THY'nin tarifeli uçağıyla New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, TRT ile Birleşmiş Milletler (BM) Televizyonu Basın İletişim Platformu arasında bir işbirliği anlaşması yapmak amacıyla ABD'ye gideceklerini belirtti. Pazartesi günü BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile bir görüşme yapacaklarını bildiren Arınç, görüşmenin ardından TRT ile BM Televizyonu arasında bir işbirliği protokolünü imzalayacaklarını kaydetti. Arınç, ''Bu, TRT tarihinde bir ilk olmakla birlikte BM açısından da çok önemli. Onlar da Türkiye'de radyo televizyon kuruluşu olarak kamu yayıncılığı yapan TRT ile ilk defa işbirliği yapıyorlar. Çalışmaları birkaç ay sürmüştü, sonuçlandırdık'' dedi. Bülent Arınç, New York'ta iki gün kalacağını ifade ederek, bu süre zarfında Türk kuruluşlarının ve bazı düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle görüşeceğini bildirdi. Arınç, ziyareti sırasında Washington'a da geçeceğini belirterek, burada da bazı düşünce grupları ve Türkiye'deki azınlıkların ve farklı inanç gruplarının temsilcileriyle de görüşmeleri olacağını ve Perşembe günü yurda dönmek üzere ABD'den ayrılacağını söyledi. -YGS'DEKİ ŞİFRE İDDİALARI- Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Arınç, ''YGS kitapçığındaki gizli şifre iddiaları ve sınavın iptalinin gündeme gelip gelmeyeceğine'' ilişkin bir soru üzerine ''Ben de sizin gibi takip ediyorum ama bu konudaki en net, en doyurucu açıklamayı ÖSYM Başkanı yapacak. Ben onun açıklamalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda şahsi bilgim yok'' dedi. Bülent Arınç, ''24 Nisan öncesi Ermenilerin soykırım iddiaları gündeme geliyor. ABD ziyareti sırasında Ermeni iddialarına ilişkin bir görüşme yapacak mısınız?'' sorusu üzerine ''Hayır, özel olarak böyle bir görüşme amaçlamadık ama her sene 24 Nisan geldiğinde 'soykırımın filanca yıl dönümü' diyerek büyük etkinlikler yapıyorlar. Bu konuda, Türkiye tezlerini sürekli anlatıyor. Bu konuya ilişkin düşünce, görüş ve çalışmalarını sürekli yeniliyor. Tabii yapacağımız görüşmelerde bu konu gündeme gelirse yine orada Türkiye'nin tezlerini muhataplarımıza iletiriz ama özel olarak bu konu ile ilgili bir görüşme planlamadık'' yanıtı verdi.