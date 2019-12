-ARINÇ: ABD'DEKİ TÜRK TOPLUMU BAŞARILI NEW YORK (A.A) - 04.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, New York'ta, Türk-Amerikan ticari dernek temsilcilerini kabul etti. Arınç bugün Türkevi'nde, ABD'de ticari ve ekonomik alanda faaliyet gösteren Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi (TABİD), Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) ve Amerikan-Türk Ticaret Odası (ATCOM) heyetleri ile görüştü. Görüşmeye, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, New York Başkonsolosu Mehmet Samsar da katıldı. Bülent Arınç, toplantının başında yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD arasında hep iyi ilişkiler olduğunu, zaman zaman sıkıntılar yaşansa da iki ülkenin insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasinin geliştirilmesi konularında her zaman aralarında anlayış ve işbirliğinin olduğunu söyledi. Barack Obama'nın ABD'nin başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesi, Türkiye'de son derece önemli bir konuşma yapması ve iki ülke arasındaki ilişkileri ''model ortaklık'' olarak nitelemesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Arınç, 2009 sonunda da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'yi ziyaret ettiğini anımsattı. Şu anda da iki ülkenin Kuzey Afrika, Ortadoğu, Pakistan, Afganistan başta olmak üzere dünyanın kriz bölgelerinde ve terörle mücadelede iyi bir işbirliği içinde olduğunu belirten Arınç, ticari ve ekonomik ilişkilerin de son dönemde olumlu ivme bir içinde olduğunu kaydetti. ABD'deki Türk toplumunun 300 bine varan nüfusuyla son derece kaliteli olduğunu ve ABD'de önemli bir varlığı bulunduğunu ifade eden Arınç, ABD'de her sahada Türk toplumu üyelerinin başarılı olduğunu, bunun da kendilerini memnun ettiğini bildirdi. ABD'den Türkiye'ye gelen Amerikalı gruplarla Türkiye'de görüştüğünü söyleyen Arınç, 1 ay kadar önce ABD Kongresinden din ve vicdan özgürlüğü komisyonunun kendisini ziyaret ettiğini, 17 kişilik grubun 3 üyesinin de Müslüman olduğunu, grubun Türkiye'ye azınlıklara ve dini gruplara tanınan hakları incelemek üzere Türkiye'ye geldiğini belirtti. Kendileriyle son derece iyi bir görüşme yaptıklarını kaydeden Bakan Arınç, AK Parti hükümetinin azınlıklara, farklı din mensuplarına, anayasa, kanunlar ve uluslararası insan hakları anlaşmaları, sözleşmeleri çerçevesinde verilen haklarda önemli ilerleme sağladığını, bunun Rum Ortodoks, Musevi grupları ve Ermeni Patrikhanesi için geçerli olduğunu belirtti. Anadolu'da değişik dinlere ve inançlara mensup insanların yaşadığını bildiren Arınç, özellikle Vakıflar Kanununun kabulünden sonra da azınlık haklarında önemli iyileşmeler sağlandığını ifade etti. ABD'deki ticari Türk kuruluşlarının, Türkiye'den gelen üst düzey devlet yetkilileriyle görüşmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Arınç, ''Onlarla görüşün, düşüncelerinin ifade edin'' dedi. -TABİD, TACCİ ve ATCOM HEYETLERİYLE GÖRÜŞME Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, daha sonra TABİD, TACCİ ve ATCOM heyetlerinin başkanları ve temsilcilerini dinledi ve kendilerine sorular sordu. 2004 yılında kurulan TABİD'in Başkanı Gökhan Özkök, 2002 yılında kurulan TACCI'nin Başkan Yardımcısı Mahmut Topal ve 2008 yılında kurulan ATCOM'ın Başkanı İhsan Işık, Arınç'a dernekleriyle ilgili detaylı bilgi verdi. Vakıfbank'ın New York Şube Müdürü Yıldırım Eroğlu da banka çalışmaları konusunda bilgi verdi. Arınç, dernek temsilcilerini dinledikten sonra Türkiye'nin 2010 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 9 oranında ekonomik büyüme sağladığını hatırlatarak, bu kapsamda dünyada ilk 5 ülke arasında olduğunu, iş adamlarının umutlu olduğunu, Türkiye'de üretimin arttığını söyledi. Dünyada Türkiye ile iş yapmak ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için çok büyük talep olduğunu, pekçok ülkenin Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini belirten Bülent Arınç, Türkiye'nin yatırım için en uygun ülkelerden biri olduğunu kaydetti. -AHISKA TÜRKLERİ VE SÜRYANİ VATANDAŞLARLA GÖRÜŞME- Bakan Arınç, daha sonra New York ve çevresindeki eyaletlerde yaşayan Ahıska Türkleri ve Süryani vatandaşların temsilcilerini de kabul etti. Arınç'ın Ahıska Türkleri ile yaptığı görüşmeye, Ahıska Türklerinin ABD'deki lideri Tiyanşan Muradoğlu başkanlığında, New York, New Jersey, Pennsylvania ve Massachusetts eyaletlerinde yaşayan Ahıska Türklerini temsilen dernek yöneticileri katıldı.