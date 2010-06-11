Arınç: AB ağır davranıyor

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Davutoğlu'ndan 'Rumlar'a liman açılımı' çıkışı

KKTC Meclis Başkanı Hasan Bozer ve beraberindeki heyetin ziyaretinde konuşan Arınç, kendisinin de üç hafta önce bu ülkeye ziyarette bulunduğunu ve yetkililerle görüştüğünü hatırlattı.KKTC'nin, yeni seçilen cumhurbaşkanı, hükümeti ve parlamentosuyla geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini kaydeden Arınç, KKTC-Türkiye ilişkilerinin fevkalade olumlu olduğunu, sorunların birlikte aşılmaya çalışıldığını, müzakerelerin eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın bıraktığı yerden gerçekçi olarak ve kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.Arınç, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin başka ülkelerle kıyaslanamayacak şekilde içten ve gönülden olduğunu, büyük bir birliktelik içinde devam etiğini, iki ülke parlamentolarının da son derece iyi ilişkiler yürüttüğünü kaydetti.Bir soru üzerine Arınç, Türkiye'nin KKTC'ye yönelik izolasyonun ve ambargonun kalkması konusunda hem AB platformunda hem de ziyaret edilen ülkeler nezdinde çaba gösterdiğini söyledi.Bunun neticesinde de son yıllarda KKTC ile ilişki kurmaya çalışan ülkeler ortaya çıktığına dikkati çeken Arınç, şunları kaydetti:''AB bu konuda beklemediğimiz, ummadığımız kadar ağır davranıyor. Esasen 2004'de yaptığı hatanın mahcubiyeti içerisinde çok daha hızlı davranması gerekirken bir takım etkiler sebebiyle Kuzey Kıbrıs ile ilgili tüzüğü uygulamaktan bugüne kadar hep kaçındı. Türkiye bunu AB platformlarında hep gündeme getiriyor. Ben önümüzdeki günlerin bu konuda olumlu açılımlara sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Biz sabırla yolumuza devam edelim, Kuzey Kıbrıs'ın haklılığını, Türkiye'nin tezlerinin doğruluğunu er veya geç AB de bütün dünya da görecek. Türkiye çok şey yapıyor, o çok şeyin sonucunda da bugün daha rahat nefes alabiliyoruz, daha çok güçlü olduğumuzu hissediyoruz. Kurumlarımız da çok iyi bir şekilde çalışıyor.''Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 22 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AAPA) Siyasi Komitesi toplantısında Güney Kıbrıslı bir parlamenterin, "Eğer sınır istemiyorsanız niçin Kıbrıs ile Türkiye arasındaki limanları açmıyorsunuz, çünkü biz AB üyesiyiz?" sorusuyla karşılaşmıştı.Davutoğlu, bu soru üzerine Kıbrıs'taki bütün sınırların kalkmasını istediklerini belirterek, "Kıbrıs Rumlarına da bütün Türk limanlarının açılmasına hazırız. Karşılığında istediğimiz tek şey var: Bir Akdenizli olan ve Akdenizli olmak açısından Akdeniz'deki kullanma haklarına sahip olan Kıbrıslı Türklerin de limanlarının Girne'nin, Magosa'nın Ercan Havaalanı'nın açılması... Dünya Kıbrıs Türklerine 3 liman açacak, biz Türkiye'nin bütün limanlarını Kıbrıslı Rumlara açacağız. Buna söz veriyorum" demişti.