-ARINÇ AA'NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Ajansının 91. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Arınç, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi'ye kutlama mesajı gönderdi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç mesajında, ''Anadolu Ajansının 91. kuruluş yıl dönümünü kutlar, başarılarınızın devamı dileğiyle size ve tüm Ajans mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi sunarım'' ifadelerine yer verdi.