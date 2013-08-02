Arınç: AA'nın, gazetecileri hedef haline getirme niyeti söz konusu olmadı

T24/ ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkan Yardımcısı cUmut Oran’ın, “Kırmızılı Kadın” fotoğrafını çeken Reuters foto muhabiri Osman Örsal’ın da aralarında bulunduğu yabancı basın organlarına çalışan Türk vatandaşı gazetecilerin fotoğraflarının Anadolu Ajansı (AA) tarafından servis edilmesine ilişkin sorularını yanıtladı. Arınç, “Ajansın foto muhabirlerini hedef haline getirme gibi bir niyet asla olmamıştır, olması da düşünülemez. Dolayısıyla herhangi bir medya çalışanının fotoğrafını çekmek gibi özel bir gayret içine de girilmemiştir” dedi.

Haziran ayında beş bin fotoğraf

Anadolu Ajansı’nın, her gün ortalama bin fotoğraf yayınladığını belirten Arınç, Haziran ayı boyunca Türkiye genelinde gezi parkı olaylarına bağlı olarak abonelerine beş bin fotoğraf servis ettiğini bildirdi. Arınç yanıtında, “Ajansın foto muhabirlerini hedef haline getirme gibi bir niyet asla olmamıştır, olması da düşünülemez. Dolayısıyla herhangi bir medya çalışanının fotoğrafını çekmek gibi özel bir gayret içine de girilmemiştir” dedi.