Arınç: 4. yargı paketi hazır değil

"Toplantıda 4. Yargı Paketi'nin gündeme gelip gelmediği"nin sorulması üzerine Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, bu konunun gündemde yer almadığı cevabını verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu'nda Suriye'ye insani yardım amaçlı kararname imzalandığını, yaklaşık 37 bin ton unun bu ülkeye gönderilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Arınç, yılın son Bakanlar Kurulu toplantısında 2012'nin her alanda değerlendirildiğini ve 2013'te hangi çalışmaların gerçekleştirileceği, hangi adımların öncelikli olarak atılacağı konusunda geniş bir tartışma ve fikir alışverişi yapıldığını belirtti.

Bakanlar Kurulu'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından, Gümrük Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının sunumunun yapıldığını kaydeden Hükümet Sözcüsü Arınç, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesini içeren ve kaçakçılık suç ve cezalarına ilişkin yeni düzenlemeler getiren tasarının TBMM'ye sevk edilmek üzere imzalandığını ifade etti.

Arınç, ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından, “Orman Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı” taslağının da Kurul üyelerine sunulduğunu, konu üzerinde yeni bazı çalışmalar yapıldıktan sonra imzalanarak TBMM'ye gönderileceğini söyledi.

AB'ye katılım süreci konusunda AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın sunum yaptığını kaydeden Arınç, Bakan Bağış'ın AB Dönem Başkanlığı'nı devralacak olan İrlanda'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgi verdiğini kaydetti. Arınç, İrlanda'nın dönem başkanlığında Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlanacağını belirtti.

Suriye un yardımı

Bakanlar Kurulu'nda Suriye'ye gıda yardımına ilişkin bir kararnamenin de imzalandığını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Arınç, şöyle devam etti: “Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi. Ekonomik açıdan çok zor durumda. Maalesef Suriye yönetimi, sivil halka yardım ulaştırılmasına engel oluyor. Türkiye her konuda olduğu gibi insani yardım yapma konusunda Suriye'ye 50 bin ton ekmeklik buğday karşılığı unu, yaklaşık 36-37 bin ton ediyor hibe etmek konusunda bir kararname imzaladık. Toprak Mahsulleri Ofisine yetki verildi. 50 bin tona kadar ekmeklik buğdayın un haline getirilip, karşılığının 37 bin ton olacağını düşünüyoruz. Suriye'ye gönderilmesi ve halkın ekmek ihtiyacının acilen karşılanması konusunda bir insani yardım amacıyla kararnameyi imzalamış bulunuyoruz.”

Arınç, ekmeklik buğday ununun, zarar gören sivil halka ulaştırılmak üzere Türk Kızılayına teslim edileceğini, nakliye ve dağıtım işlemlerinin Türk Kızılayı tarafından yapılacağını bildirdi.

Dinleme aygıtı soruşturması

Açıklamalarının ardından gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplayan Başbakan Yardımcısı Arınç, Başbakan Erdoğan'ın çalışma odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili gelişmelerin hatırlatılması üzerine, bu konunun Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmediğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan bir müracaat olduğunu ve bir soruşturma yapıldığını söyleyen Bülent Arınç, “Şüphesiz bu soruşturmada, nerede bulunmuştur, kim koymuştur, nasıl bir aygıttır, hangi teknolojik imkanlara sahiptir bunun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeri ve zamanı geldiğinde açıklanması öngörülebilir” değerlendirmesini yaptı.

Akaryakıt kaçakçılığı

Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili düzenlemenin ayrıntılarının sorulması üzerine Arınç, konuyla ilgili ayrıntı veremeyeceğini, düzenlemenin çok kapsamlı olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin akaryakıt kaçakçılığı nedeniyle büyük bir vergi kaybıyla ve haksız kazançla karşı karşıya olduğunu ifade eden Arınç, bunun önlenmesi konusunda bugüne kadar getirilen önleyici hükümlerin caydırıcı olmadığını, farklı yollara başvurulmak suretiyle bu kaçakçılığın devam ettiğinin ilgili bakan tarafından ayrıntılı şekilde açıklandığını aktardı.

Bülent Arınç, şunları kaydetti: “Bazılarına mükerrer ceza, bazılarına idari para cezası verildiğini, yargının da bu konuda tek bir hüküm ve bu hükmün de kolayca uygulanabilir olmasının gerektiği konuşuldu. Yani mevcut yargıdaki dosyalarla ilgili kamuoyunda ve taraflar arasındaki tartışmaların devam ettiğini biliyoruz. Bunların ortadan kalkması lazım ve akaryakıt kaçakçılığının Türkiye'de mutlaka caydırıcı önlemlerle sonuna gelmemiz gerekiyor.”

4. Yargı paketi

“Toplantıda 4. Yargı Paketi'nin gündeme gelip gelmediği”nin sorulması üzerine Arınç, bu konunun gündemde yer almadığı cevabını verdi.

Daha önce yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, bazı konularda Adalet Bakanlığının çalışma yapmasının istendiğini anımsatan Arınç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de bu çalışmanın henüz sonuçlanmadığını ifade ettiğinibelirtti. Arınç, “Bu nedenle bugün sonuçlanmış ve Meclis'e sevk edilmek üzere hazır hale gelmiş bir 4. Yargı Paketi'nden bahsedemiyorum” dedi.

'Terörle mücadele de olumlu sonuçlar alıyoruz'

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın terörle mücadeleye yönelik açıklamaları hatırlatılarak, “Kış aylarında buna yönelik bir çalışmanın söz konusu olup olmayacağı” sorusu üzerine, bu konunun Bakanlar Kurulu'nda görüşülmediğini belirtti.

Bunun devam eden bir süreç olduğuna dikkati çeken Arınç, “Sayın bakanımızın da görev alanı içerisinde. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, istihbarat ve alanda terörle mücadele yapan güvenlik güçlerimiz bütün imkanlarını kullanarak bu konudaki adımlarını atıyorlar ve olumlu sonuçlar alıyoruz” diye konuştu.

Bugünkü Bakanlar Kurulu'nda, 2013'de ayrıca yapılacaklarla ilgili bir tartışma yapılmadığını dile getiren Arınç, “Mevcut, devam eden sürecin başarılı olarak devam edeceğini ve güvenlik güçlerimizin bu konuda üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını biliyoruz” ifadesini kullandı.

Diğer alanlarda da Atalay'ın atılacak adımları yeri geldiğinde gerekçeleriyle açıklayacağını belirten Arınç, vatandaşların yaklaşan yeni yılını, Hristiyan aleminin ise Noel'ini ve yeni yılını kutladı.