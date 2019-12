-ARINÇ: "YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEM" BURSA (A.A) - 06.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Srebrenitza katliamının her sene gözyaşı akıtan manzaralarını televizyonlardan görüyorsunuz. İşte o katliamın başında Mladiç vardı. Ona karşı, 'Yaşasın zalimler için cehennem' demekten başka söyleyecek sözümüz yok'' dedi. Arınç, Bursa'da yaşayan Erzurumlu sanayici ve yöneticilerin AK Parti Bursa milletvekili adayı Bedrettin Yıldırım'a destek amacıyla Almira Otel'de düzenlediği yemeğe katıldı. Yemekte Arınç'ın dışında Bosna Hersek Uno Sana Kanton Başbakanı Hamdiya Lipovaça, Başbakan Yardımcısı Suhret Fazriç, Tarım Bakanı Emozod Galijoseviç, Adalet Bakanı Andres Minontov, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Erzurumlu iş adamları ve yöneticiler hazır bulundu. Arınç, yemekte yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'teki tüm siyasi partilerle, eyalet ve kanton temsilcileriyle yakın ilişkiler içinde olduklarını, iç işlerine karışmadan Bosna Hersek'in güçlü ve istikrarlı bir ülke olmasını arzuladıklarını söyledi. 1995 yılında Srebrenitza'da 7 bin 500 Müslüman Boşnak erkek ve çocuğun öldürülmesiyle ilgili olarak yakalanan Mladiç'in Lahey İnsan Suçları Mahkemesinde yargılanacağını anımsatan Arınç, ''Bu sevinilecek bir olay. Srebrenitza katliamının her sene gözyaşı akıtan manzaralarını televizyonlardan görüyorsunuz. İşte o katliamın başında Mladiç vardı. Ona karşı, 'Yaşasın zalimler için cehennem' demekten başka söyleyecek sözümüz yok Arınç, Türkiye'de 74 milyon insanın hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi liderin arkasında saf tutarsa tutsun Bosna Hersek dendiğinde kalbinde büyük bir sevgi oluştuğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Bosna Hersek'te 1992'de başlayıp 1996 sonlarında biten savaşta kardeşlerimiz çok büyük acılar çektiler. Hep beraber ağladık. Televizyon başında korkunç görüntüler bizi üzdü. Sadece dua etmekle yetinmedik. Vatandaşlarımız, Avrupa'da ve Türkiye'de kardeşlerimize yapılacak yardımlar konusunda çok fedakar davrandı.'' Bosna Hersek Uno Sana Kanton Başbakanı Hamdiya Lipovaça da, Boşnak halkının Türkiye'nin 1992 yılından beri Bosna Hersek'e yaptıklarını unutmayacağını söyledi. Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatlar'ın Hırvatistan'ı, Sırplar'ın Sırbistan'ı bulunduğunu vurgulayan Lipovaça, ''2 milyon Boşnak'ın da Türkiye'den başka kimsesi yok. 1992 yılından beri yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Savaşta, en zor günümüzde yanımızda oldunuz. Şimdi de yanımızda olmanızı istiyoruz'' dedi. -''BAKANLIKLARDA CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER''- Diğer yandan, Bursa Fan Clup'ın aynı otelde yapılan genel kuruluna da katılan Arınç, Bursa'nın her alanda gelişimi için büyük çaba harcayacaklarını belirtti. Bursa'nın sanayi kenti olmasının yanında turizm potansiyelinin de bulunduğunu anımsatan Arınç, ''Buradan size müjdeli bir haber vereyim. Dağ Yenice termal turizm bölgesi oluyor. Bölgenin termal turizm bölgesi olmasıyla ilgili karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı'' dedi. Bakanlıklarda da ciddi değişikliklere gidileceğinin altını çizen Arınç, ''Bayındırlık Bakanlığı kaldırılıyor. Bugüne kadar Bayındırlık Bakanlığı olarak bildiğimiz bakanlık, Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı haline geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı kuruluyor. Daha fazla tüyo vermeyeyim basın var'' diye konuştu.