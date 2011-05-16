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Politika

ARINÇ: "TSK'YA SAYGISIZLIK YAPMAYIZ" ANKARA (A.A)

16 Mayıs 2011 17:53

-ARINÇ: "TSK'YA SAYGISIZLIK YAPMAYIZ" ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''TSK'dan özür dilemesi gerektiği'' yönündeki   açıklamalarına ilişkin, ''TSK'ya karşı saygısızlık yapmak bizim aklımızın ucundan geçmez. Bunu başkaları yapabilir ama biz yapmayız'' dedi. Arınç, RTÜK tarafından Rixos Grand Otel'de düzenlenen, ''6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Seçim Dönemi Yayınları Bilgilendirme Paneli''ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Topuk selamına ilişkin açıklamalarınızdan dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sizin TSK'dan özür dilemeniz gerektiğini belirtti'' şeklindeki sözleri üzerine Arınç, ''Bahçeli'nin konuşmasını okudum, Sayın Bahçeli her şeyi yanlış biliyor. TSK'ya karşı saygısızlık yapmak bizim aklımızın ucundan geçmez. Bunu başkaları yapabilir ama biz yapmayız'' dedi. Arınç, şöyle konuştu: ''Ben o konuşmamda sayın Cumhurbaşkanı'na saygı göstermeyen bir kişiden bahsettim. 'Sayın Cumhurbaşkanı' diyen sanki başka bir ülkenin cumhurbaşkanından bahsediyormuş gibi sayın Cumhurbaşkanımıza kendi cumhurbaşkanı olmanın ötesinde bir saygısızlık yapan kişiden bahsettim. 'Ama şimdi artık Cumhurbaşkanım deniliyor ve bu Türkiye için çok önemli' dedim. Bunda yadsınacak hiç bir şey yok.  Asker her zaman topuk selamı verir, biz siyasetçiler gibi elini kolunu sallamaz. Onun işi odur, onun saygı anlayışı odur ve saygı ifade eden cümlesinde de karşısında en yüksek rütbeden kim varsa veya sivillerden kim varsa ona hitaben bir konuşma yapar. Bunu Bahçeli'nin söylemesi çok garip. Çünkü Sayın Bahçeli, her zaman 'Cumhurbaşkanım' diyen bir insandır. Ağustosta seçimlerden sonra henüz anayasa değişmemişken parlamentoya girerek 367 seddinin yıkılmasına ve Cumhurbaşkanımızın seçilmesine sebebiyet veren kişidir. Çok doğru bir iş yapmıştır ve halkımız onun bu tutumunu her zaman beğenmiştir. Yani kendisi 'Sayın Cumhurbaşkanım' derken, Cumhurbaşkanımızın seçimine çok büyük katkı sağlamışken ve biz ona teşekkür ediyorken saygısızlık anlamında bir ifadede bulunan kişiyi eleştirmemizden neden gocunuyor doğrusu bunu anlayamadım.''

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