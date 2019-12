-ARINÇ: "TRT KANALLARININ HER BİRİ DİĞERİYLE YARIŞIYOR'' İZMİR (A.A) - 06.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT'nin kanal sayısının 14'ü bulduğunu, bu kanalların kaliteli yayınlarıyla göz doldurduğunu belirtti. Bakan Arınç, TRT Belgesel ve Turizm Kanalı'nın İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen 1. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, kanalın 1 yıl önce koyduğu hedeflere ulaşmak üzere olduğunu, daha iyi çalışmalar yapılacağına inandığını kaydetti. TRT'nin haber kanalına, milyonlara hitap eden Arapça kanalına kavuştuğunu ve ilerlemesine devam ettiğini kaydeden Arınç, şöyle konuştu: ''Müzik kanalları ve diğerleriyle şu anda kanal sayımız 14'ü buldu, her biri diğeriyle yarışıyor. Hem kamu yayıncılığı hem kaliteli, beğenilir yayınlarıyla gerçekten göz dolduruyor. TRT hakkında önyargılı olanlarımız var, itiraf etmeliyiz. Haklılık payları da olabilir. Geçmişten bu yana üretmeyen, kaliteye önem vermeyen, sadece kendi alanında kalan bir yaşam içindeydi. Bugünkü haber kanalımız ise çok dinamiktir ve diğer kanallardan daha önce haber vermeye çalışır. Geçmişte böyle değildi ve hala TRT'yi böyle görmek isteyenler var. O gün yaptığı protokol haberciliğiydi, bunun ötesinde, arkasında başka haber bulamazdık. Şimdi ezberleri bozuyoruz. Haber neredeyse oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Kaliteli programlarla sadece Türkiye'deki 70 milyona değil, uydular marifetiyle dünyaya yayın yapıyoruz.'' Bakan Arınç, bir süre önce Moğolistan'ı ziyaret ettiğini ve TRT Türk ekibiyle canlı yayın yaptığını anlatarak, TRT'nin orada olabilmesinin ve o imkana sahip bulunmasının önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin iklimi ve doğasıyla turizmin her çeşidine sahip olduğunu ve bunu da tanıtabildiğini kaydeden Arınç, belgesellerin de çok izlendiğini dile getirdi. Bakan Arınç, bugün Türkiye'de reyting uğruna bazı kanalların ''insanların tüylerini diken diken eden'' haberler verdiğini belirterek, ''Onlar daha çok dikkat çekmek için yapıyorlar. Biz TRT olarak bu konuda özenli davranmaya, hem iç yapımlarda hem dış yapımlarda önem verdik. Ayrıca turizm ve belgesel kanalını da bir araya getirmenin faydalarını da gördük'' dedi. Türkiye'ye gelen turist sayısının 8 yıl öncesine göre çok arttığına dikkat çeken Arınç, İstanbul'da aynı anda 10 bin kişiye ev sahipliği yapılan toplantıların düzenlendiğini, bunun da Türkiye'nin geliştiğini gösterdiğini söyledi. Bakan Arınç, TRT'nin yayınlarıyla Türkiye'nin zenginliklerine katkı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi. -DİĞER KONUŞMALAR- TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ise TRT Belgesel ve Turizm Kanalı açılmadan önce, kanalın yüksek maliyet yaratacağını düşündüklerini ancak TRT İzmir'deki 250 kişiden de faydalanmayı istediklerini anlattı. TRT Belgesel ve Turizm Kanalı'nın reyting ölçümlerinde ana kanalları zorlayan bir noktaya geldiğini kaydeden Şahin, şöyle konuştu: ''İnsanlar gerekli gereksiz polemiklerden artık bıkmış durumdalar. Diğer kanalların haberlerinin arka planına acayip gürültü basıyorlar. Bir trafik kazası olduğunda fren sesini duyuyorsunuz, bazen kavgayı yaşıyorsunuz. Biz sizi sakin ortama taşıyoruz. Bazen dağların tepesine, bazen milattan önce yapılmış mimarilere misafir ediyoruz.'' Kanalın İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça da yayın yaptığını söyleyen Şahin, kumanda ayarıyla Türkçe İngilizce dil ve altyazı seçenekleri de sunduklarını, ayrıca dalgalı yöntemle aynı programları haftanın yedi günü farklı saatlerde yayınladıklarını, böylece izleyicilerin programları kaçırmamasını sağladıklarını ifade etti. Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu kanalın maliyeti sıfır lira. Biraz kamu yayıncılarının ve TRT yöneticilerinin alışık olmadığı bir şeyi gerçekleştirdi burada arkadaşlar. Diğer kanal koordinatörlerimiz de duysun İzmir'deki arkadaşlarımız program yayınlarken para almaya başladılar. Bu durum bir kanal yöneticisi olarak beni çok sevindiriyor. Eski yöneticiler maaşları öderken zorlanıyorlardı. Çok şükür biz 4 kanaldan 14 kanala çıktık, iyi günde, kötü günde kullanacağımız paramız da var.'' Kanal Koordinatörü Hüdai Yılmaz da ilk yıl hedeflerinin Türkçe bilenlere kendilerini anlatmak olduğunu, ikinci yılda da hem ses hem yazı olarak Türkçe bilmeyenlere ulaşmak istediklerini ifade etti. Yılmaz, ''Hedefimize koşarken görevlerimizi unutmuyoruz. Görevimiz, asırlardır biriktirdiğimiz soyut ve somut kültürümüzün haritasını ortaya çıkararak, belgeleyip gelecek kuşaklara aktarmak''dedi. İzmir Valisi Cahit Kıraç da İzmir'in belgesel kanalına ev sahipliği yapmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Törene, Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Uşak Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Hasgür, TRT yöneticileri ve çalışanları ile davetliler katıldı. Kuruluş yıl dönümü etkinliğinde TRT sanatçıları ve Musa Eroğlu konser verdi.