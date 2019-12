-ARINÇ: "SAİD-İ NURSİ HALKA DÜŞMAN GİBİ GÖSTERİLMİŞTİR" BURSA (A.A) - 22.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Milletin değer ve inançlarına karşı her zaman kulak tıkayan, milletin inançlarını hiçe sayan tek parti döneminin dayatmacı uzantıları, Said-i Nursi'nin şahsında milletin inancına savaş açmıştır. Yalan ve iftiralarla onun gerçek kişiliği perdelenmeye çalışılmış, halka bir düşman gibi gösterilmiştir'' dedi. Hayrat Vakfı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Milletlerarası Bediüzzaman ve Risale-i Nur Sempozyumu'na katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada, Said Nursi'nin dualarının yalnızca kendi ülkesi için değil, tüm İslam alemi hatta tüm insanlığın kurtuluşu için olduğunu söyledi. Arınç, onun yüreğinde hep birlik, kardeşlik ve memleket sevdasıyla yanan bir ateşin yükseldiğini anlatarak, şunları söyledi: ''Ama bu memleket sevdası, birileri tarafından görmezden gelinmiş, savunduğu evrensel değerler yok sayılmış, yok edilmek istenmiştir. Dönemin iktidarı tarafından büyük bir karalama kampanyasına, fikirlerine karşı kara bir propagandaya tabi tutulmuştur. Milletin değer ve inançlarına karşı her zaman kulak tıkayan, milletin inançlarını hiçe sayan tek parti döneminin dayatmacı uzantıları, Said-i Nursi'nin şahsında milletin inancına savaş açmıştır. Yalan ve iftiralarla onun gerçek kişiliği perdelenmeye çalışılmış, halka bir düşman gibi gösterilmiştir.''