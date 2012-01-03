-Arınç: "Olayda kasıt yok" ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Hükümet sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Irak sınırındaki olayda bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti. Bülent Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ancak kasıt olmasa bile bir ihmal ya da zafiyetin söz konusu olup olamayacağı konusunda da incelemeler devam etmektedir. Her ölümlü olaydan sonra adli soruşturma yapılmaktadır.Bu kez de Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uludere Savcılığı ile irtibatlı olarak olay üzerinde bir adli soruşturma başlatılmış bulunmaktadır. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı tarafından da adli ve idari incelemelerin yapıldığı bilinmektedir.'' Konuşmasında, hayatta kalanlara ve olayda yaşamını kaybedenlere karşı hükümetin yapacağı çok büyük işlerin olduğunu dile getiren Arınç, "Bunlardan bir tanesi esasen kanunlarla da hüküm altına alınan tazminat ödenmesidir. Bu derhal birkaç gün içinde gerçekleştirilecektir. Onun dışında da ayrıca özel bazı imkanlarla ölenlerimizin en yakınlarına, ailelerine, onların göz yaşlarını dirdirmese bile en azından kucaklaşmamıza vesile olabilecek adımlar da atılacaktır'' dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Arınç, bir gazetecinin ''Hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarından özür konusu ve tazminat konusu konuşuluyor, bu konu Bakanlar Kurulunda gündeme geldi mi? Operasyonun gerçekleştirilmesi için temin edilen istihbarat Genelkurmay'dan mı, ABD'den mi, MİT'den mi edinildi?'' sorusu üzerine, ''Unutmadan söyleyeyim, yarın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Meclis'te iç tüzüğün verdiği bir hükümle gündemden önce bu konu hakkında bilgi sunacaktır. İç tüzüğümüze göre diğer siyasi parti gruplarının da bu olay üzerinde konuşma imkanları vardır. Sanıyorum yarın bu konu, bu çerçeve içerisinde tekrar değerlendirilmiş olacaktır. Tazminat konusu esasen yasal bir konudur. Bunun gereği hemen, derhal yerine getirilecektir. Belki kanunda öngörülen miktarın olayın oluş biçimine göre başka kaynaklarla artırılması da mümkün olabilecektir'' diye konuştu. Arınç, "Burada bir hata, ihmal söz konusu olabilir mi? İnanın bunu çift taraflı olarak inceliyoruz, araştırıyoruz. Sonucuna göre elbette bunun açıklamasını yapacağız." şeklinde konuştu. -Kılıçdaroğlu'na helikopter verilmediği iddiası- ''CHP lideri Kılıçdaroğlu da Uludere'ye gitti. Ancak giderken de hükümete yönelik bir suçlaması oldu, 'helikopterin kendilerine verilmediğine' yönelik. Bununla ilgili size gelen bir bilgi var mı?" sorusuna Arınç, "Yani biz de zaman zaman karayoluyla, zaman zaman helikopterle, zaman zaman acil işlerde Başbakanlığın uçağıyla bazı görevler için gidebiliyoruz. Gönül isterdi ki helikopterimizi sayın genel başkana tahsis edelim, o da bu imkandan yararlansın. Ama inanınız güvenlik hizmetleri gerekçesiyle bu helikopterin tahsisinden vazgeçilmiş, kendisi de bunu anlayışla karşılamış.''