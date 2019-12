-ARINÇ: "KILIÇDAROĞLU'NUN HİÇBİR SÖZÜ TUTARLI DEĞİL" ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'ak' dediğine bugün 'kara', dün 'iki' dediğine bugün 'üç' yarın 'beş' dediğine 'sekiz' diyebilecek tıynette, kabiliyette bir insan. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiçbir sözü tutarlı değildir. O, elinde bir çekiç herkesi çivi görüp yolsuzluk suçlaması ile oy toplayacağını zannediyor'' dedi. Arınç, RTÜK tarafından Rixos Grand Otel'de düzenlenen, ''6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Seçim Dönemi Yayınları Bilgilendirme Paneli''ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir mitinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasını örnek göstererek bazı eski bakanlara yönelik ''Siz yolsuzluk yaptınız da onun için de liste dışı kaldınız...'' dediğini anımsatan Arınç, bunu ''çok çirkin bir yakıştırma'' olarak nitelendirdi. Arınç, şunları söyledi: ''Sayın Başbakanımız, bu soruya hak verdirecek hiç bir şey söylemedi. Sayın Kılıçdaroğlu, her gittiği yerde bunu tekrarlıyor, 'Ey bakanlar kendinizi aklayın size yolsuzluk yapıyor diyen bir Başbakan var' diyor. Dün bunu ikiye indirdi, iki tanesine kefil olduğunu belirtti. Bunlar Ali Coşkun ve Sayın Said Yazıcıoğlu'ydu. Yani 'bu ikisinin dışında hepsi şaibeli, yolsuzluk yapan insanlardır. Onun için liste dışında kalmışlardır' şeklinde bir şey söyledi ama bugün TOBB Genel Kurulu'nda çok önemli bir şey oldu. Sayın Kürşad Tüzmen, Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçti, dedi ki 'Ben dürüst değil miyim? Ben de mi yolsuzluk yaptım?' Kılıçdaroğlu, ona döndü; 'Hayır, ben seni kastetmedim' dedi. Etti mi üç? Demek ki üç tane bakan için böyle bir şey söylemediğini ifade ediyor. Ama işin doğrusu budur. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kürdşad Tüzmen'i görünce herhalde fevkalade korktu, ürktü. 'Aman sen değilisin' demek zorunda kaldı. Şu anda listede bulunmayan sayın bakanlarımızın veya bir şekilde siyaset dışı kalmış arkadaşlarımızın her biri Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına geçse 'Ben miyim?' dese, eminim aynı şeyi söyleyecektir; (hayır ben seni kastetmedim.)'' ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiç bir sözü tutarlı değildir. O, elinde bir çekiç herkesi çivi görüp yolsuzluk suçlaması ile oy toplayacağını zannediyor'' diyen Arınç, söz konusu bakanların her birinin yolsuzluğa karşı olduklarını, dürüst olduklarını, çalışma hayatlarında yanlış bir şeyi hiç bir zaman yapmadıklarını söyledi. Arınç, ''Ama Kılıçdaroğlu, dün 'ak' dediğine bugün 'kara', dün 'iki' dediğine bugün 'üç' yarın 'beş' dediğine 'sekiz' diyebilecek tıynette, kabiliyette bir insan. O nedenle Sayın Bakanlarımız hiç üzülmesinler çünkü O, sadece seçim meydanlarında bunu istismar olarak kullanıyor'' dedi. Gazetecilerden, konuya ilişkin Kıçıldaroğlu'na, ''İki tane demiştiniz, buna üçüncüyü eklediniz, diğerleri hakkında ne düşünüyorsunuz'' diye de sormalarını isteyen Arınç, ''Eminim bundan sonra karşısına çıkıp aynı şeyi soranlar olacağı için O da 'aman ben bu işten vazgeçtim, artık bu sözün arkasında değilim' diyecektir'' açıklamasında bulundu.