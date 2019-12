-ARINÇ: "KENDİ ARALARINDA ORGANİZE OLMUŞLAR" BURSA (A.A) - 13.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''İlçeler, köyler, kendi aralarında bağımsız adaylara oy vermek üzere organize olmuşlardır. Onları organize hale getiren düşüncenin, unsurun ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz'' dedi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı binasında düzenlenen yönetim kurulu toplantısına katılan Arınç, toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada, partisinin üçüncü dönem iktidarının bugün fiilen başladığını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Arınç, ''Türkiye genelinde yüzde 50 oy oranıyla 21.5 milyon seçmenin oyunu alan AK Parti herkesin takdir ettiği büyük bir başarı kazandı. Bugün gazete başlıklarına bakarsanız bunu her yerde görmek mümkün. Dolayısıyla haklı bir gururu yaşıyoruz. Milletimize teşekkür ettik. Bu teşekkürümüzü her zaman tekrarlayacağız'' diye konuştu. Bursa'da da büyük başarı kazandıklarını, yüzde 53'ün üzerinde oy oranıyla 900 bine yakın oy aldıklarını ve böylelikle 11 milletvekilinin seçildiğini hatırlatan Arınç, bunda da bütün başarının Bursa halkına ait olduğunu ifade etti. ''Bu başarı her seçimde oyunu artırarak iktidar olan AK Parti'nin, 1950'den bu yana, yani çok partili siyasi hayata geçtiğimiz günden bu yana hiçbir partiye nasip olmayan başarısıdır'' diyen Arınç, şöyle devam etti: ''1950'de Demokrat Parti 50, 54, 57 seçimlerinde iktidar olmuştur ama oy nispeti ve oranı düşmüştür. 65 ve 69'da sayın Demirel tek başına iktidar olmuştur, Adalet Partisi olarak ama oyları düşmüş, ikinci dönemde partisi bölünmüştür. Rahmetli Özal, 83 ve 87'de tek başına iktidar olmuş ama 87 seçimlerinden hemen sonra partisi oy kaybetmeye ve bütün belediyeleri 1989'da elinden çıkarmaya maruz kalmıştır. Dolasıyla sonraki koalisyon dönemlerini hiç saymıyorum. AK Parti 2002'de yüzde 35 ile 2007'de yüzde 47'ye yakın oyla şimdi de yüzde 50'yi geçen oy nispetiyle 3 dönem üst üste iktidar olmayı ve her seçimde de oyunu artırmayı başaran, Türkiye'de tek iktidar olmuştur. Gerçekten Allah'a hamdediyoruz ve bize bu başarıyı nasip eden, takdir eden, destek veren halkımıza teşekkür ediyoruz.'' Arınç, seçim sonuçlarının bu sabaha karşı ancak kesinleştiğini, yorgun olmalarına karşı şu an görüldüğü gibi Bursa il yönetimi olarak toplantı halinde bulunduklarını belirtti. Bu durumun sloganlarını gayet güzel hatırlattığına değinen Arınç, şunları söyledi: ''Durmak yok yola devam. Çok yorgunuz ama çok mutluyuz, çok sevinçliyiz, çok başarılıyız. Bunun için ne kadar teşekkür etsek azdır ama durmak, dinlenmek yok. Önce il yönetimimiz bir araya geldi. Bir kısa değerlendirme yapacak. Bundan sonraki programını da, yol haritasını da esasen mevcut çalışmalar şeklinde sürdürecektir. Ben de bugün haber aldım. Yarın bakanlar kurulu Ankara'da toplanacak. Bu sebeple yarın sabah erken saatlerde Ankara'ya gideceğim. Çarşamba günü de Merkez Karar Yürütme Kurulumuz toplantısını yapacak. Dolayısıyla kesin sonuçlar belli oluncaya kadar Ankara'daki değerlendirmeler ve kurul toplantılarımız da mutlaka yapılacak ve buralarda da seçim sonuçları, seçim sonuçlarına ilişkin yeni değerlendirmeler ortaya konulacaktır.'' Arınç, toplantıların ardından ilk fırsatta Bursa'ya geleceğini ve mazbatasını alacağını, teşekkür ziyaretlerinde bulunacağını ifade ederek, daha sonra rutin çalışmalarını yapacaklarını, bu çerçevede de Bursa ile Ankara arasındaki ilişkilerin güçlü biçimde devam edeceğini belirtti. -BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLERİ- Bir gazetecinin ''Doğu ve Güneydoğu'da bağımsız milletvekilleri sayısı biraz yükseldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine Arınç, şu yanıtı verdi: ''Haritalara baktığınız zaman Türkiye'nin her yerinde AK Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi 20'den fazla ilde milletvekili çıkaramadı. Yine Milliyetçi Hareket Partisi 30'dan fazla ilde milletvekili çıkaramadı. Bu BDP'de bağımsız dediğimiz arkadaşlar da Türkiye'de sadece 5 ilden çıktı. Türkiye'de 81 il var. 81 ilinden 5'inde milletvekili çıkarabilmek veya 6'sından hatırlayamadım, bir parti için ne kadar başarıdır veya bu başarı neyin eseridir onun takdirini kamuoyu en güzel şekliyle yapacaktır. Sayısının artmış olması yine seçim sisteminden geliyor. İlçeler, köyler, kendi aralarında bağımsız adaylara oy vermek üzere organize olmuşlardır. Onları organize hale getiren düşüncenin, unsurun ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani sayı geçmişte 20 veya 21'di, bu kez 30'un üzerinde. Bunu da demokrasimiz açısından belki olumlu yorumlamak da gerekebilir ama önemli olan burada AK Parti'nin yüzde 50'leri geçen başarısı ve Türkiye'nin her yerinde mevcudiyetini koruması, pek çok ilde tek başına birinci parti olması. Bir diğeri de CHP'nin ve MHP'nin umduklarını, beklediklerini ve ümit ettikleri başarıyı yakalayamamış olmaları.'' Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de katıldığı toplantıya, basına kapalı olarak devam edildi.