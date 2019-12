-ARINÇ: "İLK SORU ÖNERGESİ BURSA'DAN" BURSA (A.A) - 08.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''İlk soru önergesi Bursa'dan gelmiş, Bursaspor maçının TRT'den neden verilmediği konusunda. Arkadaşıma teşekkür ediyorum'' dedi. Arınç, Bursa Valisi Şahabettin Harput tarafından Almira Otel'de, Bursa milletvekillerine yönelik düzenlenen iftar yemeğinden sonra yaptığı konuşmada, yeni milletvekilleri ile bugüne kadar fırsat doğmaması nedeniyle bir araya gelemediklerini belirterek, iftarda buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Bülent Arınç, 12 Haziranda 18 milletvekilinin Bursa'ya hizmet etmek üzere halk tarafından seçildiğini ifade ederek, bunun büyük bir sorumluluk ve şeref olduğunu bildirdi. Bazı milletvekillerinin birkaç dönemdir görev yaptığını belirten Arınç, şöyle konuştu: ''Eskiler ve yenilerin daha uzun yıllar parlamentoda önemli görevlerde bulunmasını dilerim. Elbette eleştiriler olacaktır. Bazen ince dokunmalar olacaktır. Her fırsatta bunlar tekrarlanacaktır, iftar sofrasında bile ama işin doğasında var. Önemli olan bizim Bursa için birçok şeyi bir yere koyarak, iyide, doğruda ve güzelde birleşebilmemizdir. Bursa'daki seçim kampanyası, fevkalade seviyeli oldu. Biz zaman zaman polemiklere girsek bile seviyeyi düşürmedik. Elbette birbirimizi eleştirdik. Yanlışlıkları ortaya koymaya çalıştık ama saygıyı elden bırakmadık. Bu, Bursa için büyük kazanımdır.'' İftar sofrasında, CHP İl Başkanlığına bugün Gürhan Akdoğan'ın seçildiğini öğrendiğini dile getiren Arınç, ''Allah kolaylık versin, kendisini tebrik ediyorum. İl başkanlığı zordur'' dedi. Bursa'nın çok dinamik, kültürlü, medeniyet beşiği olmuş, Türkiye'de Osmanlı dönemi, öncesi ve sonrasıyla siyasi hayatta çok önemli roller üstlenmiş bir il olduğunu vurgulayan Arınç, ''Sanayisiyle, ihracatıyla, eğitimiyle çok güzel verilere sahip. Bunları küçük görmek veya yanlışlıklar içinde görmek mümkün değil. Önemli olan 3 milyonluk kitlenin her bakımdan, ekonomik, eğitim ve toplumsal anlamda en iyi hayat düzeyinde yaşayabiliyor olmasıdır'' diye konuştu. -''İLK SORU ÖNERGESİ BURSA'DAN GELMİŞ''- Arınç, önümüzdeki dönemde, parlamento içinde de dışında da güzel çalışmalara Bursalı milletvekilleriyle imza atacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti: ''Birbirimizin yanlışlarını ortaya koymaya çalışırız, söyleriz. Ulaşım konusunda, birbirimizle iletişimde sorun olmaz. Bu konuda arzulu insanım. İlk soru önergesi Bursa'dan gelmiş, Bursaspor maçının TRT'den neden verilmediği konusunda. Arkadaşıma (CHP Milletvekili Aykan Erdemir) teşekkür ediyorum. Bugün bir yerden geçerken esnafın birisi 'TRT'yi kınıyorum' dedi, ben de 'kına' dedim, 'Ankara'ya gidince hesabını soracağım' dedim. Yani Bursaspor'un kupa şampiyonasındaki maçını şu ya da bu sebeple vermemiş olmak büyük eksikliktir. Kendilerine göre bir sebep bulacaklardır mutlaka ama Ankara'ya gidince bunu kendileriyle konuşacağım. Bursaspor hepimizin ortak paydasıdır.'' Bursalı milletvekilleri olarak Ankara'da örnek birliktelik sergilemeyi arzu ettiklerini dile getiren Arınç, ''İnşallah bütün arkadaşlarımızla, ailelerimizle birlikte, çocuklarımızla, pek çok konuda gezilerde birlikte olabiliriz. Önemli olan dostluğumuzun, arkadaşlığımızın gelişmiş olmasıdır'' dedi. Arınç, Bursa'nın medya konusunda da çok iyi örnek verdiğini belirterek, ''Türkiye'nin her yerini bilirim, manipülasyonlara açık, onun bunu etkisinde kalan bir medya değil Bursa, güçlü bir medya. Televizyonları, yerel medyası ve kalemleriyle, muhabirleri fevkalade dürüst çalışkan arkadaşlarımız. Bir siyasetçimiz, onları çok eleştirmiş ama ben onun aksine Bursa medyasına çok teşekkür ediyorum. Biz onlarsız olamayız. Anlayışlı, dürüst medyaya Bursa'nın sahip olduğunu görüyorum'' diye konuştu. -CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KALELİ- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli ise, burada büyüyen Bursalı olarak, kenti Arnavut kaldırımlarıyla hatırladığını söyledi. Bir dönem kendi bahçelerinden her şeyi yer içerken, Tahtakale'ye alışverişe çıkarken dağ suyuyla sulanmış meyve ve sebzeleri yerken, bir anda nasıl sulandığından emin olamadıkları ürünleri tüketir hale geldiklerini ifade eden Kaleli, şöyle konuştu: ''Bursa, giderek bizim bildiğimiz Bursa olmaktan çıktı. Son zamanlarda yine ben Ankara ile kıyasladığım zaman 'yeşil Bursa'ya geldim' diyebiliyorum. Bursa şehrinde daha iyi planlamaya ihtiyacımız var. Bursa'da imar plan değişiklikleri yapmamalıyız, bölgeleri ranta açmamalıyız. Bursa'da doğan ve doyan herkesin katkılarıyla kentimiz daha iyi olmayı hak ediyor. Ben karayolcuyum ancak hem deniz hem kara ve hem de hava yolu taşımacılığıyla tüm illere ve dünyaya bağlanan Bursa'nın kongre turizmine açılabileceğini düşünüyorum. Bursa'nın kongre turizmi için çok farklı planlamaya ihtiyacı var.'' Kaleli, Türkiye'de özgürlüklerin önünün tıkanmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Gerçekten sorunların artık, yok sayılmadan irdelenmesi ve bizim hep beraber bunu tartışabilmemiz, tartışma kültürüne sahip olabilmemiz ve hep birlikte tüm sorunları çözmemiz gerekiyor. Anayasa'yı sizlerle birlikte en demokratik Anayasa haline getirmek için hep birlikte hareket etmeliyiz. Biz, kesintisiz demokrasi ve özgürlükler için yaptığımız tüm önerilerde samimiyiz. TSK'nın bugün Mili Savunma Bakanlığına bağlanması konusunda yapılan her türlü açıklamanın yanındayız. Demokrasi, özgürlükler ve insan hakları konusunda tüm milletvekillerimizin aynı samimiyet içinde olduklarına inanıyoruz. Bu inanç ve güvenceyle Türkiye'de, demokrasi kültürünün oluşturulmasına katkı sunmaya hazırız.'' -VALİ HARPUT- Bursa Valisi Şahabettin Harput ise adalet, tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını hakim kılarak yönetim sergilemek istediklerini belirti, vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışla görev yaptıklarını söyledi. Her kamu görevlisinin, bulunduğu yerde niçin bulunduğunun farkında olacağını ve onun hakkını vereceğini dile getiren Harput, ''Yorgunluktan mutluluk duyan bir anlayışı idareye hakim kılmak istiyoruz. Başta değerli milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızla sürekli diyalog içinde olmayı kendimize ilke edindik. Bursa'nın her meselesi her sorunu bizim öncelikli meselemizdir. Sorunlarımızın en aza indirilmesi, imkanlarımızın en iyi değerlendirilmesi, bizim için olmazsa olmaz önem arz eder'' diye konuştu.