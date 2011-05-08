-ARINÇ: "HERKESE GEÇMİŞ OLSUN" BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursaspor-Beşiktaş maçının çıkan olaylar nedeniyle iptal edilmesine ilişkin ''Bu olaylar tahlil edilecek, incelenecek, bununla ilgili bir karar verilecek. Umarım ki Bursaspor buradan herhangi bir şey kaybederek çıkmasın ve bu kötü olay bir daha yaşanmasın. Herkese geçmiş olsun'' dedi. Arınç, katıldığı bir televizyon programında Bursaspor-Beşiktaş maçının iptal edilmesinin, üzücü bir olay olduğunu, çok şaşırdığını ve böyle bir olayı beklemediğini dile getirdi. Bursaspor'un bugüne kadar çok önemli sonuçlar alan bir takım olduğunu ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Bursaspor taraftarıyla, teknik direktörüyle, futbolcularıyla Türkiye'de bir marka haline gelmiş. Bu çok önemli karşılaşmanın bu tür olaylarla kesinlikle gölgelenmeyeceğini düşünüyordum. Ama sorumsuz bazı kişiler demek ki, olayları bu noktaya getirdi. Hatta bir kaç gün önce sayın vali de belki bu olayların bu şekle dönüşmemesi için bazı uyarılarda bulundu. Ben o gün çok sevinmiştim, demek ki, (Beşiktaş taraftarıyla Bursaspor taraftarı artık birbirlerine daha iyi bakacaklar, birbirlerini çok daha iyi kabul edecekler) diye. Eminim çok büyük kesim bunu düşünüyor ama bir kısım fanatikler belki sorumsuzca hareket ediyorlar. Tabi çok kötü bir sonuç da çıkabilir buradan. Bursa'nın üçüncülüğü söz konusu. Onu çoktan hak etti Bursaspor. Bu olaylar tahlil edilecek, incelenecek, bununla ilgili bir karar verilecek. Umarım ki, Bursaspor buradan herhangi bir şey kaybederek çıkmasın ve bu kötü olay bir daha yaşanmasın. Herkese geçmiş olsun.''