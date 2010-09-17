-ARINÇ: "FARKLI İNANÇLARI ÖNEMSİYORUZ" EDREMİT (A.A) - 17.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'de yaşayan farklı inanç sahiplerine yurttaş olarak aynı değeri verdiklerini, onların ibadet ihtiyaçlarını önemsediklerini ifade ederek, ''Gökçeada ve Ayvalık'ta Cunda Adası'ndaki kilisenin restorasyonu da gündemde. Bununla ilgili ihale aşaması da süratle ilerliyor'' dedi. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Vakıf Zeytinlikleri İşletmesi'nde incelemelerde bulunan Arınç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arınç, Vakıflar Bölge Müdürü ile birlikte Balıkesir ve Çanakkale illerindeki vakıf eserlerinin geldiği noktayı ele aldıklarını belirterek, özellikle Balıkesir'in vakıf eserleri yönünden çok zengin bir il olduğunu vurguladı. Balıkesir merkez ve ilçeleriyle Çanakkale merkez ve ilçelerinde onlarca eserin bugüne kadar restore edildiğini hatırlatan Arınç, şu bilgileri verdi: ''Bir kısım vakıf varlıklarımız da restore et- işlet- devret, yap-işlet- devret ve kat karşılığı modelleriyle değerlendirildi. Benim görebildiğim kadarıyla son on yıl içerisinde Balıkesir ve Çanakkale'de onlarca vakıf eseri ihya edilmiş, restore edilmiş. Bu çok güzel bir gelişme. Şu anda ihale aşamasında olanlar var, projesi yapılıp kurulda tasdikini bekleyenler de var. Ama görebildiğim kadarıyla irili ufaklı merkez ilçeler hatta köyler dahil pek çok cami, külliye, medrese, kervansaray, han restore edilmiş durumda. Bir de özel olarak Gökçeada'da bir kilisenin restorasyonu gündemde. Bildiğiniz gibi Çanakkale'de 7 tane cemaat vakfı var. Bu cemaat vakfına ait pek çok kilise ve gayrimenkul de bulunuyor. Biz Türkiye'de yaşayan farklı inanç sahiplerine de yurttaşlarımız olarak aynı değeri veriyoruz. Onların ibadet ihtiyaçlarını da önemsiyoruz. Dolayısıyla Gökçeada ve Ayvalık'ta Cunda Adası'ndaki kilisenin restorasyonu da gündemde. Bununla ilgili ihale aşaması da süratle ilerliyor.'' Arınç, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Balıkesir ve Çanakkale'deki çalışmalarının fevkalade başarılı ve olumlu olduğunu dile getirdi. Edremit'teki Vakıf Zeytinlikleri İşletmesi'nin 1992 yılından bu yana faaliyet gösterdiğine de değinen Arınç, burada çok kaliteli zeytinyağı ve salamura zeytin üretimi yapıldığını belirtti. Arınç, bölgede aynı zamanda bal üretiminin de yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Piyasada Vakıflar markasıyla satılan en kaliteli ürünler buradan çıkıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 6 şubeden satışa arz ediliyor. Ayrıca özel müşterilere de buradan servisi yapılıyor. Bölgemiz vakıf zeytinliği açısından çok zengin. Bunların yüzde 90'ına yakın kısmı 10 yıllığına kiraya verildi. Binlerce ağaç zeytinimiz var. Buradan bölge çok istifade ediyor. Çünkü en kaliteli zeytinler bu bölgede üretiliyor. Vakıf Zeytinlikleri İşletmemizde çalışan personelimizin de gayretli ve başarılı olduğunu gördük. Şüphesiz üretimi daha çok artırmak buna paralel olarak satışlarımızı daha üst noktaya getirmek, daha karlı bir noktaya gelmek istiyoruz. Ama bu konuda yasal bazı engeller var önümüzde. Döner sermaye işletmesi olduğumuz için çok daha yüksek Maliye Hazinesi'ne ödeme yapıyoruz. Ama biz bulunduğumuz noktada da çok güvenli bir marka olarak, Vakıflar markası olarak Türkiye'de tanındığını, bilindiğini düşünüyoruz. Kaliteden ödün vermeden, üretimimiz devam edecek.'' Başbakan Yardımcısı Arınç, daha sonra Edremit'in Güre ilçesindeki yazlığına geçti.