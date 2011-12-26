-Arınç: "Evlilik bizim için çok önemli" İSTANBUL (A.A) - 25.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ailenin toplumun temeli olduğunu belirterek, ''Biz aileye çok önem veriyoruz. Bizim en büyük değerlerimizden birisi, aile kurumunun sağlıklı olması, güçlü olmasıdır'' dedi. Vakıflar eski Genel Müdürü Yusuf Beyazıt'ın oğlu Mehmet Emin Beyazıt ile Meral Yıldız'ın nikah töreni Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından nikahları kıyılan çiftin şahitliğini, Başbakan Yardımcısı Arınç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Sayıştay Başkanı Recai Akyel ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yaptı. Başbakan Yardımcısı Arınç, burada yaptığı konuşmada, ''Cenabı Hak iki cihanda saadetler versin. İnşallah bir ömür boyu, sağlıkla, afiyetle, güzelliklerle örnek bir aile kursunlar ve hayat sürsünler. Gençlerimizin değerli ailelerini de tebrik ediyorum. Onlara da, evlatlarına da mutluluklar diliyorum'' diye konuştu. Vakıflar eski Genel Müdürü Yusuf Beyazıt ile dostluklarının devam ettiğini ifade eden Arınç, ''Kendisini seviyoruz. Çalışmalarından da çok memnunuz. Türkiye'mize çok şeyler kazandırdı. Benim Bakanlığım döneminde de, Sayın Hayatı Yazıcı Bakanımızın döneminde de Türkiye için çok önemli hizmetler verdi. Onun öncesinde de bir yol arkadaşı olarak Yusuf Beyazıt ile çok beraberliğimiz oldu. Bugün değerli evladı Mehmet Emin'in nikah törenine koşarak hepimiz geldik'' ifadelerini kullandı. Gelin ve ailesiyle ilk defa tanıştığını dile getiren Arınç, şöyle konuştu: ''Ancak benim için çok özel bir yanı var. Benim gelinim Kübra Yeliz'in çok değerli arkadaşı. İnşallah birlikte mutlu olsunlar. Dolayısıyla gelinimin arkadaşının da nikah töreninde şahitlik yapmış oluyorum. Evlilik bizim için çok önemli. Aile toplumun temeli. Biz aileye çok önem veriyoruz. Bizim en büyük değerlerimizden birisi, aile kurumunun sağlıklı olması, güçlü olmasıdır. Umarım ki bu gençlerimiz de bu düşünceyle, bu sorumlulukla iyi ve güzel bir beraberlik ve aile hayatının temelini attılar. Allah onlara birbirinden güzel hayırlı evlatlar nasip etsin. Aileleriyle birlikte, güzellikler, sevinçler, mutluluklar içerisinde yaşasınlar.''