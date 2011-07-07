-ARINÇ: "EKSİK YEMİNLERİN YAPILMASINI İSTİYORUZ" ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 61. Hükümet'in ilk Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakanlık Merkez Bina'daki toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç toplantının yardından yaptığı açıklamada, en kısa zamanda Parlamentoda, partilerin eksik kalan yeminlerinin yapmasını istediklerini bildirdi. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, temsilde bir eksiklik olmadan tüm partilerin, Parlamentoda bulunmaları gerektiğini belirterek, ''And içerek görevlerine sayın milletvekilleri başlasın ve bundan sonraki yasal süreç en güzel şekliyle devam etsin. Biz bu çabaların sonunda en kısa zamanda partilerin parlamentoda eksik kalan yeminlerinin milletvekilleri tarafından ifa edilmesini bekliyoruz'' dedi. Arınç, 61. Hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü sıfatıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Siz toplantıdayken MHP, CHP ile görüştü. Sayın Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı ile bir araya gelecek. Bu yemin krizi çözülecek mi umudunuz var mı?'' sorusuna Arınç, şu karşılığı verdi: ''Dışarıda yürütülen çabaları veya Sayın Meclis Başkanımızın kendi inisiyatifi ile yürüttüğü çabaları, elbette biz de izliyoruz. Bu konuda olumlu bir gayretin olduğunu da seziyoruz. Bu konuyla ilgili çok şeyleri konuştuk, hatta dün konuştuk. Bugün için bu konu ne Bakanlar Kurulunda gündeme geldi ne de bizim son gelişmelerle yeterli bir bilgimiz var. Ama iyi niyetli sürdürülen çabaların olumlu sonuçlanmasını hepimiz dileriz. Gördüğünüz gibi TBMM çalışmalarına devam ediyor. Hükümetimiz kuruldu, bir tezkere kabul edildi, gerekli seçimler yapıldı, yarın da hükümet programı konuşulacak, pazartesi de bunun üzerinde müzakereler yapacağız. İstiyoruz ki temsilde bir eksiklik olmadan tüm partiler, parlamentoda bulunsunlar. And içerek görevlerine sayın Milletvekilleri başlasın ve bundan sonraki yasal süreç en güzel şekliyle devam etsin. Biz bu çabaların sonunda en kısa zamanda partilerin Parlamentoda eksik kalan yeminlerinin milletvekilleri tarafından ifa edilmesini bekliyoruz.'' Başbakan Yardımcısı Arınç, TBMM Başkanvekilliği konusunda bir soru üzerine, bu konunun Bakanlar Kurulu'nun konusu olmadığını belirtti. Bugün yapılacak AK Parti TBMM Grup toplantısında isteyenlerin adaylıklarını koyabileceklerini anlatan Arınç, ''Tamamen partiye ait bir meseleden bahsediyoruz. Sonuçta, seçilecek arkadaşlarımız Meclis Başkanlığı'na bildirilecek ve genel kurula bildirilecektir. Partiye ait bir mesele...'' dedi. Hükümet Sözcüsü Arınç, AK Parti'ye 2 TBMM Başkanvekilliği, 6 Divan üyeliği, 2 de idare amirliği düştüğünü, diğer partilerin de güçleri oranında Başkanlık Divanı'nda temsil edileceğini kaydetti. Arınç, ''Danışma Kurulu farklı bir sayı bildirebilirdi. Mesela benim dönemimde 20'ye kadar başkanlık divanı üyesi olduğunu biliyorum. Ama bugün için bu 18 olarak kararlaştırıldı. Burada ki amaç, Parlamento içindeki tüm siyasi partilerin mutlaka bir üye ile de olsa temsil edilmesidir. 18 rakamı buna izin verdiği için Meclis Danışma Kurulu kararı kabul edilmiş oldu'' diye konuştu.