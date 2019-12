-ARINÇ: "DÜRÜST SİYASET YAPIYORUZ" MUSTAFAKEMALPAŞA (A.A) - 26.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Biz dürüst siyaset yapıyoruz. Halkın önünde başımızı yere eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Biz başkalarına benzemeyiz'' dedi. Arınç, Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin yeni binasının açılışında,Mustafakemalpaşa'nın beklediği hükümet konağı ve yeni adalet sarayının da yapılacağını belirterek, 200 yataklı yeni ve modern hastanesinin ihalesinin birkaç gün sonra biteceğini, temelinin önümüzdeki aylar içinde atılacağını söyledi. Yaptıkları hizmetlerin artarak süreceğini ifade eden Arınç, sağlık, tarım, ulaşım, eğitim ve tarım alanında hizmetleri ve desteklerinin devam edeceğini anlattı. ''Acaba bu olacak mı?'' şeklinde bir endişe içine girilmemesini isteyen Arınç, ''Birilerinin dedikodularına kulak asmayın. Biz dürüst siyaset yapıyoruz. Halkın önünde başımızı yere eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Biz başkalarına benzemeyiz. Verdiğimiz sözleri tutarız. Bugüne kadar her kesimin elinden tuttuk'' diye konuştu. Arınç, Mustafekemalpaşa'da insanların mutlu ve huzurlu olması, refah düzeyinin artması için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Belediye başkanının başı her zaman derttedir. 'Sokaklar tozlu mu, çamurlu mu, kirli mi, sular akıyor mu, gürültü kirliliği var mı, yolların kalitesi nedir, çöpler toplanıyor mu, katı atık tesisi var mı, yeşil alan durumu nedir?' gibi herkes, her gün şikayetini belediye başkanına anlatır. Sadi Kurtulan, işini en iyi şekilde yapıyor. Başkanınıza destek olun. Biz de sizin her zaman destekçiniz olacağız. Bu bölgedeki birçok belediye, işlerini başarıyla yürütüyor.'' 12 Haziran seçimlerinin yaklaştığına dikkati çeken Arınç, şunları kaydetti: ''Seçimlerde, isabetli, hayırlı, bereketli bir karar vereceksiniz. Ülkemizin birlik ve düzenliği, ülkemize yapılan hizmetlerin devamı, bu istikrarlı siyasetin devam etmesi, ekonominin kalkınması için ne yapacağınızı, neye karar vereceğini iyi bilirsiniz. Bizim işimiz bu. 8,5 yıldır yaptıklarımız ortada. Ustalık döneminde yapacaklarımıza da birilerinin aklı ermiyor ama bu millet bunu çoktan görüyor ve biliyor.'' Konuşmaların ardından Arınç, protokolle birlikte kurdeleyi keserek binanın açılışı yaptı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Kazım Karabulut ve Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ile çok sayıda davetli katıldı. Arınç, daha sonra bir düğün salonunda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bu arada, Arınç'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan, Kent Meydanı 1. Etap, Mustafakemalpaşa Sanayi Akaryakıt İstasyonu, Kültür Merkezi ve Sağlık Ocağı açılışlarının yapılacağı toplu açılış töreninin iptal edildiği bildirildi. Bülent Arınç'ın Gönlüferah Otel'de katılacağı kaplıca otel yöneticileriyle toplantının ise basına kapalı olacağı kaydedildi.