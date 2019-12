-ARINÇ: "ÇITA YÜZDE 47" BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Çıta yüzde 47'de, bu çıtanın altına düşmeyeceğiz bir, üçüncü dönem iktidar olacağız iki, üçüncü dönem iktidarımız da ustalık dönemi olacak'' dedi. Arınç, AK Parti Bursa İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2011'in seçimlerine doğru gittiğini belirterek, AK Parti için çıtanın yüzde 47'nin üstü olduğunu söyledi. Bu seviyenin altına düşmeyeceklerini ifade eden Arınç, şöyle konuştu: ''Çıta yüzde 47'de, bu çıtanın altına düşmeyeceğiz bir, üçüncü dönem iktidar olacağız iki, üçüncü dönem iktidarımız da ustalık dönemi olacak. Bugüne kadar yaptığımız güzel işlerin en az 10 mislini yapacağız. Çünkü Türkiye temizleniyor, çetelerden, mafyalardan, darbecilerden, cuntacılardan temizleniyor, Türkiye demokratikleşiyor, özgürleşiyor. Türkiye tarihteki yeniden güçlü dönemleri gibi dünyada tek başına dinlenen, sözüne itibar edilen, güvenilen bir ülke oluyor. Türkiye, boynu bükük mazlum değil, başı dik alnı açık, dünyanın bütün büyük liderleri diye bilinen insanların karşısında hamdolsun ki başını yere eğmeden dünya siyasetine yön verecek büyük bir başarıyla yoluna devam ediyor.'' -''İÇİMDEN BİR SES DİYOR Kİ...''- Arınç, seçime giderken genel merkezin bazı seçim stratejilerinde değişiklik yapmasının doğal olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: ''Ben Manisa milletvekilliği adaylığı için müracaat etmiştim. Şüphesiz Faruk Çelik kardeşim de Bursa için müracaat etmişti. Biz böyle biliyorduk ama Genel Başkanımız, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında düşüncelerini açıkladığı zaman arkadaşlarımızın oy birliğiyle bizim farklı yerlerden aday olmamız gerektiğine karar vermişler. Ben kendileriyle görüştüm, maksatlarını anladım, bana söylediklerine inandım ve güvendim. Ben Bursa'ya koşarak geldim, sizlerle kucaklaştım. Faruk Çelik arkadaşım da Şanlıurfa'ya gitti, görevine bir an önce başladı. Bir arkadaşımız Batman'a gitti, bir başkası Gaziantep'e gitti. Hepsinin sebepleri var. Neler olduğunu size söyleyemem belki ama hepsi makul, hepsi doğru, hepsi yerinde. O yüzden bizim görevde yer seçme lüksümüz yoktur. Bize 'Diyarbakır'a git aday ol, buna ihtiyacımız var' derlerse, biz gideriz. Hem de koşa koşa gideriz, arkamıza bakmadan gideriz. Çünkü memleketin her tarafı bizim, her yerde biz varız. AK Parti belli bir bölgenin, sahillerin, iç kesimlerin partisi değil, 81 ilimiz var, 80'inde milletvekilimiz var. Biz Türkiye'nin partisiyiz. Tunceli'de milletvekilimiz yok, sadece 500 oyla kaybetmiştik ama endişeniz olmasın içimden gelen bir ses diyor ki bu kez 81'inde, Tunceli dahil milletvekilimiz olacak. 2007 seçimleri sonucunda CHP'nin 26 ilde milletvekili yoktu, MHP'nin 30 küsur ilde milletvekili yoktu.'' AK Parti'nin güçlü bir iktidar partisi olduğunu ve 17 milyon oyu bulunduğunu belirterek, eksiltmediklerini arttıklarını, daha da güçlendiklerini ve 2011 seçimlerine böyle gittiklerini ifade etti. -''12 HAZİRAN'DA DESTAN YAZACAĞIZ''- Arınç, kendi siyasi kariyerine ilişkin bilgi verirken, teşkilatların önemine dikkati çekerek, ''Ben teşkilatçı bir insanım, bizi var eden teşkilatlardır, onları hiç küçümseyemeyiz. Dolayısıyla Bursa'ya geldiğim ilk günden beri söylüyorum, sıfatım ne olursa olsun İl Başkanlığımızın emrindeyim'' dedi. Bursa'da AK Parti'ye karşı büyük bir coşku olduğunu ifade eden Arınç, ''Allah'ın izniyle 12 Haziran'da destan yazacağız, bunu görüyor ve hissediyoruz'' diye konuştu.