-ARINÇ: "BAŞBAKANIN HAKKARİ'YE GİTMESİ KAHRAMANLIKTIR" ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari mitingi ile ilgili olarak, ''Başbakanımızın gelişinde öncesine dikkat etmemiz lazım. Bana kalırsa bugün Hakkari'ye BDP dışında siyasetçi sokmamak gibi çok terbiyesizce, çok vicdansızca, hiç bir siyasi özgürlüğün kabul edemeyeceği şekilde bir baskı var. Başbakan'ın oraya gitmesi başlı başına bir kahramanlıktır, cesarettir, doğru olanı yapmıştır'' dedi. Arınç, Bursa Olay TV'de yayımlanan ''Ahmet Emin Yılmaz'la Siyaset'' programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Arınç, konuşmasına seçim bölgesi Bursa'daki çalışmalarından söz ederek başladı. İstanbul'daki patlama ile ilgili bir soru üzerine Arınç, şunları söyledi: ''Aylar öncesinden terör örgütünün veya örgütlerinin seçimin güvenliğini tehlikeye düşürecek, güvenlik zaafı meydana getirecek, şehir merkezlerine yönelik eylem yapabilecek bir örgütlenme içerisinde oldukları, bir plan proje içerisinde oldukları biliniyordu. Sayın İçişleri Bakanımız valilerle emniyet müdürleriyle bölge toplantıları yaptı sık sık. Yeni alınacak tedbirleri de gözden geçirdi. İstihbarata daha çok ağırlık verildi, çünkü terör örgütlerinin bilinen militanlarının dışında ayrıca taşeron olarak kullanabilecekleri, yani belli fason işleri birilerine havale edebilecekleri bir alışkanlığı da var.'' Geçtiğimiz aylarda Taksim'de polisin merkez olarak kullandığı bir yerde de bir canlı bomba olayının yaşandığını, bu olaydan sonra da zaman zaman terör örgütü üyelerinin patlayıcılarla yakalandığını anımsatan Arınç, şöyle devam etti: ''Emniyetin bu ara jandarmayla birlikte çok iyi çalışma yaptığını söyleyebilirim. Ama çok kalabalık bir ülkeyiz, şehirler çok kalabalık. İnsanlar zaman zaman gözden kaçabiliyorlar. Bu tür eylemleri yapabilecekleri konusunda ciddi duyumlar vardı. Buna karşı tedbirler alındı. Örgüt hem kendi varlığını hissettirmek, bunu bir propagandaya dönüştürmek istiyor hem de insanlarda bir korku, bir endişe, tedirginlik meydana getirmek istiyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de halkı korkutarak, onların oylarını etkilemek, sandığa gitmelerine mani olmak, çok gündeme gelir. Sanıyorum güvenlik güçleri, çok büyük bir dikkatin içindeler, teyakkuz içindeler ve biz haberimiz olmuyor, belki benim oluyor, sizin olmuyor veya belki başkalarının olmuyor ama eyleme geçmeden takipler sonucu yakalanan, ellerinde patlayıcılarla ele geçirilen örgüt üyeleri olduğunu da biliyoruz. İnşallah amaçlarına ulaşamayacaklar, bugünkü olayda da yaralananlar oldu, bereket ki hayatını kaybeden yok, o birazcık üzüntümüzü hafifletecektir, umarım arkası gelmez, emniyet güçlerimiz ve bu konuyla ilgili güvenlik birimlerimiz çok daha dikkatli ve başarılı olurlar.'' -AK PARTİ'NİN HAKKARİ MİTİNGİ- ''Sayın Başbakan'ın Hakkari mitingi için gittiğinde kentte kepenklerin kapalı olması, miting alanında katılımın azlığının bir takım gerekçeleri olması... Geçtiğimiz günde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiğinde de kepenklerin açık olması, çöplerin toplanmış olması ve meydanın dolu olması... Bunlar da siyasete verilen mesajlar mıdır?'' şeklindeki bir soru üzerine de Arınç, kepenk kapatmanın yeni bir eylem usulü olmadığını söyledi. Örgütün baskı, tehdit altında tuttuğu bazı şehirlerde belli noktalar olduğunu ifade eden Arınç, ''Sadece baskıyla sadece korkuyla... Hiç birisi insani değil, 'kapatacaksınız, hatta şuraya geleceksiniz' diyebiliyorlar. BDP'li siyasetçiler de bunu aynen uyguluyorlar. Yani Sayın Başbakan'la ilgili bir olay değil, geçmişte her vesileyle kepenk kapatmalar olmuştur. Ancak Başbakan'a karşı tabii bu bir protesto eylemidir. Örgüt talimat vermiştir, herkes dükkanlarını kapatacaktır. Ben de o bölgeye gittim, geldim, sadece bu dönemde değil. Ben o bölgeyi çok eskiden beri tanıyorum, özel ilgim var, o konuyla ilgili araştırmalarım var ve ben Şırnak'tan, Diyarbakır'dan, Van'dan, Hakkari'den sürekli bilgi alan ve oralarla ilişkisini devam ettiren bir insanım'' diye konuştu. Bölgede esnafın ve halkın bizar durumda olduğunu belirten Arınç, şunları kaydetti: ''Başbakanımızın gelişinde öncesine dikkat etmemiz lazım. Bana kalırsa bugün Hakkari'ye BDP dışında siyasetçi sokmamak gibi çok terbiyesizce, çok vicdansızca, hiç bir siyasi özgürlüğün kabul edemeyeceği şekilde bir baskı var. Başbakan'ın oraya gitmesi başlı başına bir kahramanlıktır, cesarettir, doğru olanı yapmıştır. Bu ülkenin her yeri bizim, devletiyle milletiyle kaynaşmış bir ülkeyiz. 'Orada örgütün hiç bir etkisini kabul etmiyorum. Hakkarili'de benim kardeşim onun da devlete bağlılığı var. O örgütten farklı, masum insanlardır' gözüyle Hakkari'ye bakıyoruz. Ben de o gözle bakıyorum, siz de o gözle bakıyorsunuz. Ama başka siyasetçiler Hakkari'ye gitmeyi akıllarından bile geçirmezler. Başbakan gitmiştir. Ve onun gideceğini haber alan ve bunun gerçekleşeceğini bilen örgüt ve örgütün doğrultusunda siyaset yaptığını zannedenler, bu eylemleri yaptılar. Bütün belediye, bütün kepenkleri kapattırdı. Çöpleri sokağa döktüler. Çöpler toplanmadı, belediye binasını kapalı tuttular. 'Hiç kimse dışarıya çıkmayacak, mitinge katılmayacak, alkışlama yapmayacak'. başkalarını da biliyoruz, hatta birilerinin kapısının önüne eylemci koyup, 'dışarı çıkarsan seni vuracağız' denİLdi, bunları biz biliyoruz. Buna rağmen Başbakan gitti ve her şeyi göze alan diyelim ki 300, 500, bin kişiyle de mitingini yaptı ve örgüt için en ağır şeyleri söyledi. Bunu hangi siyasetçi olursa olsun alkışlaması gerekir, çünkü hepimizin örgüte, örgütün eylemlerine karşı bir tavrımız olacaksa onun hedef aldığı bir Başbakan'ın yaptığı doğru ise hepimizin sahip çıkması lazım.''