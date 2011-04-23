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Politika

ARINÇ: "ANAYASAYI TAMAMEN YENİLEMEK İSTİYORUZ" BURSA (A.A)

23 Nisan 2011 23:08

-ARINÇ: "ANAYASAYI TAMAMEN YENİLEMEK İSTİYORUZ" BURSA (A.A) - 23.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 12 Haziran seçimlerinden sonra Anayasa'yı tamamen yenilemek istediklerini belirterek, ''Rektifiye yapmakla tutmuyor bu motor. Yeni bir anayasa lazım. Sivil anayasa olacak, demokrat, özgürlükçü olacak. Vatandaşı insan yerine koyacak, temel haklarımızı gözetecek böyle bir anayasayı da yine milletimizle birlikte yapacağız'' dedi.  Şehreküstü Meydanı'ndaki seçim bürosunun açılışında, kalabalık bir partili grubuna hitap eden Arınç, çok sayıda seçim geçirdiklerini, iki de büyük referandum yaptıklarını hatırlattı.  Arınç, bunlardan ilkinin 2007'de gerçekleştirildiğini belirterek, ''Hepsi 'hayır' dedi, AK Parti 'evet' dedi, yüzde 67,5 'evet' oldu. En yakın 12 Eylül'de, hepsi 'hayır' dedi, hatta bir kısmı 'sandığa bile gitmeyin' diye tehdit etti, AK Parti gitti yüzde 58. Bursa hiç geri kalmadı, Türkiye'de yüzde 58, Bursa'da yüzde 56,5 'evet' ile Anayasa'nın 26 maddesini değiştirdik, daha çok özgürlükler, daha çok demokrasi getirdik'' diye konuştu.  Her şeyin insan için olduğunu, bu çerçevede birey odaklı anayasa yapmaya da muvaffak olduklarını ifade eden Arınç, şunları kaydetti:    ''Şimdi daha büyük bir iddiamız var; inşallah 12 Haziran seçimlerinden sonra artık bu 70 maddesi değişmiş olan anayasayı tamamen yenilemek istiyoruz. Rektifiye yapmakla tutmuyor bu motor. Yeni bir anayasa lazım. Sivil anayasa olacak, demokrat, özgürlükçü olacak. Vatandaşı insan yerine koyacak, temel haklarımızı gözetecek böyle bir anayasayı da yine milletimizle birlikte yapacağız. Bu seçimlere güle oynaya gidiyoruz.'' 

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