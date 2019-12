-ARINÇ: "ANAYASA İLK DEFA DEĞİŞMİYOR" ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''İnşallah 12 Eylül, Türk siyasi tarihinin de toplum tarihinin de önemli bir noktası olacaktır'' dedi. Arınç, MÜSİAD Ankara Şubesince Gazi Kültür Merkezinde düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, davetlilerin ramazan ayını kutladı. Halk oylamasının, sandığın halkın önüne gelmesinin ve halkın serbest iradesi ile ''evet'' ya da ''hayır'' oyunu kullanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Arınç, ''Ne 'evet'in kullanılması konusunda bir baskı ve tehdidi hoş görürüz ne de mutlaka 'hayır' denilmesi konusunda baskı ve tehditlere prim veririz. Milletimiz basireti ile, bilgisi ile, bilinci ile bu Anayasa değişikliklerinin ne getirdiğini ve ülkemiz için, milletimiz için ne anlam ifade ettiğini inanın birilerinden çok daha iyi biliyor'' diye konuştu. Halkın iyiliği için yaptıklarına inandıkları 26 maddelik Anayasa değişikliğinin toplumun her kesimine daha ileri demokrasi ve daha çok özgürlükler getirdiğini anlatan Arınç, her maddenin toplumda büyük bir kesimi ilgilendirdiğini söyledi. Toplumun tüm kesimlerinin Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda çok daha iyi, ileri bir noktada olacağına inandığını bildiren Arınç, şöyle konuştu: ''Eğer 'evet' yönünde tecelli eder ve Anayasa değişiklikleri halk oylaması ile kabul edilirse bu Türk siyasi tarihinin de Anayasa tarihinin de önemli bir noktası olacaktır. Anayasa ilk defa değişmiyor. 17 defa değişmiş, 60'tan fazlası değişmiş hale geldi. Her hükümet döneminde de mutlaka bu değişiklikler yapıldı. Bunu bir korku unsuru olarak göstermek, olağanüstü bir tehlike olarak takdim etmek doğru bir iş değildir. MÜSİAD'ın çok değerli üyelerinin çok iyi bir bilince sahip olduklarına inanıyorum. Halkımıza pozitif olmak zorundayız. Bu düzenlemeler, bu değişiklikler şu noktalarda daha ileri haklar getiriyor, bunu konuşacağız. 'Hayır' noktasında baskı yapanların da yanlış bir iş yaptığını düşüneceğiz. Ben sonuçtan umutluyum. İnşallah 12 Eylül Türk siyasi tarihinin de toplum tarihinin de önemli bir noktası olacaktır. Bunu MÜSİAD'ın bu iftarında da hissettiğimi açıkça söylemeliyim.'' -MÜSİAD'IN YAYINLARI- MÜSİAD'ın 20. yılını kutlayan Arınç, ''MÜSİAD bir güven ifadesidir, iş adamlarının birlikteliğidir, dayanışmasıdır, sorunlarının çözülmesidir, birlikte çok daha ileri gitmektir, kazançlı olmaktır, içeride ve dışarıda Türkiye'yi tanıtmaktır, üretim yapmaktır, satmaktır ve ihraç etmektir, kapasiteyi genişletmektir, söz sahibi olmaktır. Kendi sahasında bunu başarı ile yapıyor'' dedi. MÜSİAD'ın her sene fuar, sempozyum ve iş forumları düzenlediğini anlatan Arınç, derneğin Türkiye'nin meselelerine de duyarsız kalmadığını söyledi. MÜSİAD'ın sosyal, siyasi, toplumsal ve fikir alanlarında bugüne kadar birçok rapor hazırladığını, kitap ve kitapçıklar yayımladığını belirten Arınç, ''Bir yerde konuşacaksam veya bir yerde bir konuyu açacaksam, bir konuşma yapıyorsam el kitaplarımdan başlıcaları MÜSİAD'ın yayınlarıdır. Onlar benim kütüphanemde ya da masamda bir kenarda dururlar, eğer konu anayasa ise hazırladıklarına bakarım, eğer konu insan hak ve özgürlükleri ise hazırladıkları raporlara bakarım, eğer hazırladıkları ekonomik programlarsa onlara bakarım, dergilerini takip ederim'' diye konuştu. -''BİRİLERİNİN KULAKLARI ÇINLASIN...''- Bu yayınların objektif olduğunu ve verilere dayandığını vurgulayan Arınç, şunları söyledi: ''Manipüle edici bir şeye rastlayamazsınız. Bunları yayınlar. Sadece bu kitapçıkları bastırır ve dağıtır anlamında değil, birilerinin kulakları çınlasın diye söylüyorum, aynı zamanda MÜSİAD bu düşüncelerinin, fikirlerinin de arkasında da sapasağlam durur. Bugün bunu yapamayanlar var, 'hık mık' edenler var, sağa sola yalpa yapanlar var. 20 yıldan beri onların kitaplarını, raporlarını, broşürlerini de bilirim. Pek çok çalışmalarına da katılmışımdır, workshoplarına da katılmışızdır, ama dün yazdıklarına bugün sahip çıkmazlar. Dün 'evet' dediklerine bugün 'evet' dememek için 40 tane bahane bulurlar. Laf cambazlığı yaparlar. Biz bunlardan değiliz, MÜSİAD da bunlardan değil. Ne söylüyorsa onun hesabını verecek, ne yazdıysa ona samimiyetle inandığını ifade edecek doğruluktadır. Bu bakımdan MÜSİAD'ı ayrıca tebrik ediyorum, çünkü güven ve itibar çok önemlidir. Bir kuruma güven ve itibar duyulması belki yılların birikimidir, ama bu itibarın gidivermesi de bir anlık bir iştir. Bugün seslerinin çok daha güç çıktığını gördüğümüz insanlar sermaye bakımından, medya desteği bakımından Türkiye'de hukukun gücü değil maalesef seçkinlerin gücü haline gelmiş bir takım odakların desteklediği yerler olmasına rağmen, MÜSİAD onlardan çok daha güvenilir, onlardan çok daha itibarlı, onlardan çok daha iyi bir noktadadır. Çünkü gittiği adımın, söylediği sözün, yaptığı işin hesabını şerefle veriyor.'' MÜSİAD'ın mensuplarının kardeş gibi birbirlerine çok bağlı olduğunu da belirten Arınç, bu güzel beraberliğin Türkiye için büyük bir potansiyel güç olduğuna inandığını bildirdi.