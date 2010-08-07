-ARINÇ: "3 BİN 500 VAKIF ESERİNİ RESTORE ETTİK" KASTAMONU (A.A) - 07.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''2003 yılının başından 2009 yılının sonuna kadar 3 bin 500 vakıf eserini restore ettik. Bunlar içerisinde farklı inanç gruplarına ait vakıf eserleri de var'' dedi. Arınç, Valilik ziyaretinin ardından Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünde basına kapalı bir toplantı düzenledi. Buradaki toplantının ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında partililerle görüşen Arınç, daha sonra Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilen Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesinin açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Arınç, Kastamonu'nun Türkiye'nin maneviyatıyla ve manevi büyükleriyle hatırlanan, kültür ve tarih varlıklarına sahip bir kenti olduğunu söyledi. Arınç, Şeyh Şaban-ı Veli'nin çok büyük alimler yetiştirdiğini ve hayatıyla örnek olduğunu kaydetti. Arınç, Şeyh Şaban-ı Veli'nin türbesinin bulunduğu külliyenin köhne halinden kurtarılarak, bugünkü güzel haline getirilmesinin kendileri için bir görev olduğunu anlattı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 8 yıl içerisinde Türkiye'de büyük atılımlar yaptığını kaydeden Arınç, Türkiye'nin her bölgesinin vakıf eserleriyle dolu olduğunu, Osmanlı medeniyetinin diğer bir isminin de ''Vakıf Medeniyeti'' olduğunu söyledi. Vakıf eserlerinin sadece insanlar için değil, bütün dünyadaki mahlukatlara hizmet etmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Arınç, ''Vakıflar, bazen ayağını kırılan bir leylek, bazen de ot bulamayan hayvanlar ve pek çoğu da insanların doğumdan ölüme kadar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulur. Bundan 3-4 ay önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesini restore ettik. Düzenlenen açılış töreninde de Türkiye genelindeki 1111 vakıf eserini birlikte açtık. 2003 yılının başından 2009 yılının sonuna kadar 3 bin 500 vakıf eserini restore ettik. Bunlar içerisinde farklı inanç gruplarına ait vakıf eserleri de var'' diye konuştu. Konuşmanın ardından yaklaşık 476 bin liraya gerçekleşen ve içerisinde türbe, müze, şadırvan ve caminin bulunduğu külliye, dualar eşliğinde açıldı. Bülent Arınç ve Kastamonu Valisi Mustafa Kara, külliyeyi gezdi.