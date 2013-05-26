Arınç: 10. Yıl Marşı değil de Mehter Marşı olsa daha anlamlı olurdu

Manisa’da Yuntdağlılar 7. Kültür ve Turizm Festivali’ne katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, programın organizasyonunda bazı eksikliklerle karşılaştığını belirterek, "Burada mehter takımımız vardı. Mehteri son sıralara yazmışlar. 10. Yıl Marşı’yla bu toplantıya başlamak yerine mehter takımıyla başlamak, daha anlamlı olurdu" dedi.

Arınç, 7. Yuntdağlılar Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nde yaptığı konuşmada, Yuntdağlılar'ın şenliğinde bir araraya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Böyle bir organizasyonda zaman zaman hataların, eksikliklerin olabileceğini dile getiren Arınç, programa katılamayan milletvekilleri ve kişilerin isimlerinin ve mesajlarının okunup, etkinliğe katılanların okunmamasını yadırgadı.

Arınç, "Gelemeyenlere ismen teşekkür edilir ama doğrusu önce buraya gelen milletvekillerinin ismini okuyup teşekkür etmek lazım. Manisa milletvekilimiz HüseyinTanrıverdi, Özgür Özel'e bu toplantıya katıldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Elbette herkesin programı var, herkes gelemeyebilir onlara saygı duyarız. Ama öncelik, herşeyi bir kenara koyarak buraya gelme fırsatını bulan arkadaşlarımızdadır" dedi.

'10 Yıl Marşı yerine...'

Etkinlikte mehter takımı gösterisinin de programda son sırada yazılmasına sitem eden Arınç, "Burada mehter takımımız vardı. Tabii mehteri son sıralara yazmışlar. 10. Yıl Marşı ile bu toplantıya başlamak yerine, mehter marşıyla başlasak daha anlamlı olurdu. Bugünkü bazı böyle eksik, hata sayabilecğimiz kusurları şimdilik görmezden gelelim. Şu güzellikler herşeyin üstünü örttü" diye konuştu.