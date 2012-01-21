-Arınç: '' Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor'' MUSTAFAKEMALPAŞA (A.A) - 21.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gemlik Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde Refik Yılmaz'ın yeniden Belediye Başkan Vekilliğine seçilmesine ilişkin, ''Refik Yılmaz, Satürn gezeninden Gemlik'e gelmedi. Gemlik'in sevimli bir evladı, avukatlık yapıyor, herkesin sevgisini saygısını kazanmış. Bir yıldır çok başarılı olmuş Ona destek vermek herkes tarafından düşünülüyorsa buna saygı göstermek gerekir, küfretmek gerekmez'' dedi. Arınç, partisinin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçe kongresinde, bazı partililerin ayakta kalmaları nedeniyle üzüntülü olduğunu söyledi. Ayakta kalanlardan birinin kendi oturduğu yere gelmesini istemesi ve bu nedenle salondakiler tarafından alkışlanması üzerine Arınç, ''Vay vay vay başıma gelenler. Tapusuyla vermedik. Konuşmam bitince geri alacağım. Bu kadar'' dedi. Arınç, kongrelerin başarılı geçtiğini, birbirinden değerli yöneticilerin göreve geldiğini vurgulayarak, bu kişilerin kolları sıvadığını, önlerine hedef koyduğunu ve daha yüksek hızla koşmaya başladığını söyledi. Gemlik'te Belediye Başkan Vekili olarak Belediye Meclisi'nden güven oyu alan Refik Yılmaz'ı kutlayan Arınç, şöyle konuştu: ''Gemlik'te iki dönem AK Partili arkadaşımız görev yaptı. Geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız az farkla kazandı. Yargı süreci başladı, görevden alındı. Belediye Meclisi Refik Yılmaz'ı güvenilir, dürüst, çalışkan bulduğu için belediye başkan vekilliğine seçti. Cumhuriyet Halk Partililer, mahkemeye gitti. Bir yıl sonra seçimin yenilenmesi kararı çıktı. Perşembe günü de seçim demokratik usullerle yenilendi. Gemlik Belediyesi Meclisi, Refik Yılmaz'a güven ve destek verdi, onu ikinci defa başkan vekili olarak seçti. AK Partili bir belediye başkan vekiline, Meclis'i güven duymuş desteklemişse bu bize ancak şeref kazandırır.'' Arınç, bu seçimden dolayı CHP'lilerin infial içinde olduğunu dile getirerek, ''Adeta ağızlarından çıkan sözleri kulakları duymuyor. Kendi arkadaşlarını itham ediyorlar, suçluyorlar. Hem de öyle basit suçlamalarla değil, ağza alınmayacak ithamlarla kendi belediye meclis üyelerini suçluyorlar'' dedi. Bu yaklaşımın ve suçlamaların çok yanlış olduğunu vurgulayan Arınç, şöyle devam etti: ''O Belediye Meclisi'nde arkadaşımıza güven duyulmuşsa, bunu herkesin takdir etmesi lazım. Yerelde insanlar hizmetinden daha çok emin oldukları insanları destekleyebilir. Ayıp değil, günah değil. Ağzına geldiği sözlerle, kelimelerle kimseyi onursuz, şerefsiz ilan etmek doğru değildir, kimsenin haddi de değildir. O arkadaşlarımıza daha dikkatli olmalarını öneriyorum. Refik Yılmaz, Satürn gezeninden Gemlik'e gelmedi. Gemlik'in sevimli bir evladı, avukatlık yapıyor, herkesin sevgisini saygısını kazanmış. Bir yıldır çok başarılı olmuş. Ona destek vermek herkes tarafından düşünülüyorsa buna saygı göstermek gerekir, küfretmek gerekmez. Siyasetçi arkadaşlarıma buna dikkat etmelerini öneririm. Kendi içlerinden iddia edildiği gibi Refik Yılmaz'a güven duyarak oy verenler varsa, istediklerini yapsınlar, bu bizi ilgilendirmiyor.'' Arınç, Gemlik'teki seçimlerde MHP'nin tutumuna da değinerek, şunları söyledi: ''Türkiye'nin pek çok yerinde MHP'li il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri genelde CHP ile işbirliği yaparlar. Biz bunu yanlış buluruz. Çünkü MHP ile AK Parti'nin azami müşterekleri CHP ile olandan daha fazladır. MHP ve AK Parti'nin Türkiye ve dünya meselelerine bakıştaki tespitleri çoğu zaman birbirine yakındır. Ama ne hikmetse AK Parti'ye karşı husumet, zaman zaman onları CHP ile bir araya getirebiliyor. 2009 yerel seçimlerinde bunu fazlasıyla gördük. CHP'nin adaylarına MHP'liler, MHP'nin adaylarına CHP'liler oy verebilmiştir. 'Siyaset böyle gerektiriyor' diyebiliriz.'' Gemlik'te MHP'lilerin belli noktada seçime katıldığını, sonra çekilerek oy kullanmadığını belirten Arınç, ''En azından CHP adayına oy vermemişlerdir. Gemlik'te birbirinden iki önemli olay yaşanmıştır. Birisi MHP'nin CHP'ye oy vermemesidir. İkincisi ise Refik Yılmaz'ın ikinci kez başkan vekilliğine gelmesidir. Bu başkan vekilliğinin iki yıl sonra asalete döneceği ümidiyle tekrar kutluyorum'' diye konuştu.