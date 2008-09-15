Ar'ın çekingenliği

Halit Refiğ, Zaman gazetesindeki röportajında, filmin kastını oluştururken en çok Nihal karakterine uygun kişiyi bulmakta zorlandığını, Müjde Ar'ın Nihal karakterini istediğini; ama ona Bihter rolünü verdiğini dile getirdi. Usta yönetmen şunları söyledi: "Çünkü Bihter, klasik Türk kadınının özelliklerini taşır. Esmer, kara kaşlı, kara gözlü, hafif toplu ve sıcak kanlıdır. Alaturka bir ortamda yetişmiştir, ud çalar. Alafranga ortamda büyüyen Nihal ise, sarışın, ince ve uzun boyludur. Fransız matmazel terbiyesi almıştır. Üstelik bir de piyano icra eder. Ancak Müjde Ar, ilk başta bu rolü kabul etmek istemedi; çünkü Bihter, eşini aldatan bir kadındı. O dönemde Samim Değer'le evli olan Ar, 'Ben evli bir kadınım, bu rolü nasıl oynayayım' dedi. Ben de 'Aile düzenini bozmak istemem ama sen Nihal olmazsın, Bihter olursun bana göre. Eğer kabûl edersen haber ver' dedim."



Müjde Ar, TRT'de yayınlandığında büyük gürültü koparan "Aşk-ı Memnu"ndaki Bihter rolüyle şöhreti yakaladı.





