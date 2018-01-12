Arılı Vadisi'nde sevindiren bir haber daha

Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Fındıklı ilçesinde Hidroelektrik Santral (HES) yapmak için Arılı Vadisi\'nin \'Doğal sit\' alanı kararının kaldırılmasını talep eden şirkete mahkemenin ret yanıtı vermesini horonlar kutlayan bölge halkına sevindiren bir haber daha geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), şirketin üretim lisansını da iptal etti.

Fındıklı İlçesi Arılı Vadisi\'nde hazırlanan 24 ayrı HES projesine karşı 11 yıldan bu yana mücadele veren yöre halkının başvurusu üzerine Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 7 yıl önce vadiyi \'Doğal SİT\' alanı ilan etti. Geçen sürede hukuksal mücadele veren halk vadide HES projelerinin yapımını durdurdu. Bölgede HES yapmak isteyen Zeki Enerji şirketi, proje önünde engel olan vadinin \'Doğal sit\' alanı özelliğinin kaldırılması için Rize İdare Mahkemesi\'ne dava açtı. Dava kapsamında vadide yer alan ve projenin yapılması planlanan Yaylacılar köyünde yapılan bilirkişi keşfi sonrası mahkeme, bölgenin flora, fauna ve endemik türler açısından özel bir alan olduğu, tarım ve arıcılık faaliyetlerinin yapıldığını belirterek \'Doğal sit\' alanı özelliğinin devamına karar verdi, açılan davayı reddetti.

Kararın dün ulaştığı vatandaşlar tulum eşlinde horon oynayarak kutlama yapmıştı.

ÜRETİM LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Fındıklı ilçesi Arılı Vadisi’nde Zeki Enerji tarafından yapımı planlanan Çatak Hidroelektrik Santrali ve Regülatörü projesi için değerlendirme yapan EPDK, şirketin üretim lisansını da iptal ettiği ortaya çıktı. EPDK, 3 Ağustos tarihli 7217-31 sayılı kararında şirketin üretim lisansının sona erdirdiği yönünde aldığı kararı,15 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınladı. Şirket böylece Arılı Vadisi’nin doğal sit statüsünü kaldırılarak yapmak istediği HES için açtığı dava ile birlikte üretim lisansını da kaybetti. Şirket, mahkeme masrafları olan 12 bin 722 lira 55 kuruşu ödeyecek.

ŞİRKETİN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI: DOĞAL SİT İLANINDA BİZE SORULMADI

Arılı Vadisi’de HES projesinin yapılacağı alanın doğal sit statüsünün kaldırılması istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açan şirketin yaptığı savunma da ortaya çıktı. Şirket savunmasında, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarının tespiti ilgili kurum ve kuruluşların görüşünün alınarak yapılacağını belirttiği savunmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu hükme rağmen DSİ, EPDK ve bölgede üretim lisansına dayanarak faaliyet gösteren şirketin görüşleri alınmaksızın, kanun ve yönetmenlikteki doğal sit alanı tespiti kriterlerine ilişkin hükümlere aykırı olarak eksik inceleme ve değerlendirme sonucunda alındığı, HES projesinin gerçekleştirileceği alanın doğal sit alanı özelliklerini taşımadığı iddiaları ile iptali istenilmektedir.”



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