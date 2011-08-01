T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ARILARIN SALDIRDIĞI 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI SAKARYA (A.A)

01 Ağustos 2011 14:57

-ARILARIN SALDIRDIĞI 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI SAKARYA (A.A) - 01.08.2011 - Sakarya'nın Geyve ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Kızılkaya köyünde yaşayan Enver Çakmak (72), evinin bahçesindeki arı kovanlarına şerbet verdiği sırada arıların saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için evine giren Çakmak'ın beraberinde getirdiği arılar, evdeki Melisa (15), Sülbiye ve Kürşat Çakmak (9) ile Fatma Şahin ve Rafet Canbaz'a (45) saldırdı. Arıların saldırısına uğrayan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Enver Çakmak ve Fatma Şahin, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24