-ARILARIN SALDIRDIĞI 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI SAKARYA (A.A) - 01.08.2011 - Sakarya'nın Geyve ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Kızılkaya köyünde yaşayan Enver Çakmak (72), evinin bahçesindeki arı kovanlarına şerbet verdiği sırada arıların saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için evine giren Çakmak'ın beraberinde getirdiği arılar, evdeki Melisa (15), Sülbiye ve Kürşat Çakmak (9) ile Fatma Şahin ve Rafet Canbaz'a (45) saldırdı. Arıların saldırısına uğrayan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Enver Çakmak ve Fatma Şahin, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.