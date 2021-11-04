Arılardan kaçmak için suya atladı, piranhalara yem oldu!

T24 Dış Haberler

Brezilya'da arılardan kaçmak için bir göle atlayan kişinin piranhalar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamaya göre pazar günü Brasilandia de Minas'da bir adam, kendini kovalayan arılaran kaçmak için çiftlikteki bir göle atladı.

Yapılan açıklamada etobur balıkların göle atlayan adamın yüzünü ve vücudunun çeşitli bölümlerini parçaladığı belirtildi.

Ceset, kıyının 4 metre açığında bulundu. Suya atlayan adama piranhaların ölümünden önce mi sonra mı saldırdığı bilinmiyor.

Suya bir kişinin daha atladığı, ancak güvenli bir şekilde kıyıya dönmeyi başardığı belirtildi.