Arılar kokain'e insan gibi tepki veriyıor

Avustralya’nın Syndey kentindeki Macquarie Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, arılar, kokaine, "çılgınca dans ederek, daha çok vızıldayarak ve hareketlerini abartarak" cevap veriyor.



Kokain kesildiğinde ise, öğrenme testini geçemeyecek kadar kötü duruma düşüyorlar.



Dr Andrew Barron’ın yaptığı araştırmada, bir hafta boyunca kokain verilen arıların beyin ve davranış durumları gözlendi. Kokain kullanan arılar, bal veren çiçeklerin yerlerini arkadaşlarına tarif ederken yaptıkları içgüdesel dansı da abartarak icra ettiler. Barron, "Uyuşturucuyu kestiğimizde, arılar öğrenme testini geçemedi ve performansları da dibe vurdu" dedi.



Ata Özer haklı çıktı



Hatırlanacağı gibi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, okullarda uyuşturucu sorununu çözmek için "Narkotik arılar"dan medet ummuştu. Ata Özer, "Çalışmalar kapsamında arılara çeşitli uyuşturucu maddeler veriliyor. Bu çalışmalarda başarı sağlanırsa arılar bundan sonra insana konacak. Ben de o kişide uyuşturucu olduğunu anlayacağım" demişti. Ancak, Ata Özer’in kendi buluşu olduğunu ileri sürdüğü projenin mucitlerinin Hamza Kaya ve Senih Erden adlı 13 yaşında iki öğrenci olduğu ortaya çıkmıştı. Öğrencilerin, önceki yıl, Fatih Koleji tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Çevre Proje Olimpiyatı INEPO’ya Çevre Biyolojisi dalında, "Bizim Arılar Uyuşturucu Yakalar" adlı proje başlığıyla katıldığı belirlenmişti.