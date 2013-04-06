Arılar 'en iyi çiçeği' bulmak için mantık yürütüyor

Yaban arılarının en bol nektar olan çiçekleri bulabilmek için mantık yürütebildiği belirlendi. Arılar diğer arıların davranışlarını izleyerek en rağbet edilen çiçek türünü tespit edebiliyorlar.

İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi ve Londra Zooloji Derneği'nden bilim insanlarının laboratuvarda yaptığı araştırma, küçük beyinlerine rağmen yaban arılarının diğer arıların davranışlarını izleyecek ve bundan sonuç çıkarabilecek kadar zeki olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar yaban arılarının, diğer arıları izleyerek en çok rağbet gören çiçekleri öğrendiğini, aynı renk çiçeklerde daha fazla nektar bulunduğu sonucuna vardığını belirtti.

İstanbul Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla şakalaşırken fünikülerin mazgal Bilim insanları Elli Leadbeater, başka arıları izleyerek nektarın nerede bulunduğunu öğrenmenin çok zor bir mekanizma olduğunu ancak yaban arılarının bunu başarabildiğini vurguladı.

İşçi arıların nektar bulabilmek için her gün yüzlerce çiçeği dolaştığını belirten bilim insanları, yaban arılarının ''kopya çekerek'' rengine göre doğrudan nektarın bulunduğu çiçeğe yöneldiğine dikkati çekti.

Araştırma ''Current Biology'' dergisinde yayımlandı.