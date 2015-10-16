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Yaşam

Arılar da kafeinsiz yapamıyor

Araştırmalara göre; kafeinin arıları çektiği ve "uyuşturucu almış gibi" gibi bir etki yarattığı ortaya çıktı

16 Ekim 2015 20:14

İngiltere'de yapılan bir araştırma arıların da insanlar gibi kafeine ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Bitkiler tarafından üretilen kafein, çiçeklerin yerini bulmaya çalışan arıların hafızalarını güçlendiriyor. Araştırmacılar, bitkilerdeki kafeinli nektarı alan arıların dans ettikleri, böylece diğer arılara işaret gönderdiklerini belirtti.

Birçok bitki, özellikle tırtıl gibi bitki yiyen canlıları kendisinden uzak tutmak için nektarında kafein de üretiyor. BBC Türkçe’de yer alan bilgilere göre; yapay nektarla yapılan araştırmada kafeinin arıları çektiği, hatta arıların nektarla "uyuşturucu almış gibi" oldukları saptandı.

Sussex Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya katılan uzmanlardan Prof. Francis Ratnieks, daha önceki çalışmaların da kafeinin, çiçeklerin yerini bulmaya çalışan arıların hafızalarını güçlendirdiğini gösterdiğini söyledi.

Araştırmada arılara iki yapay çiçek sunuldu. Çiçeklerden birinde kafeinsiz, şekerli nektar bulunurken, diğer çiçeğe kafeinli nektar konuldu. Her bir arının ne yaptığını gözlemlemek için de arıların arkasına küçük kimlik numaraları yapıştırıldı. Arıların kafeinli nektara daha çabuk geri döndüğü, yiyecek için daha çok tur yaptığı saptandı. En ilginç bulguysa kafeinin arıları daha çok "dans eder" hale getirmesiydi. Kafeinli nektarı ziyaret eden arılar sarsılarak dans etmeye başladılar. Arılar bu dansla diğer yuva arkadaşlarına nektarın kaynağını aktarıyor.

Prof. Ratnieks "Birbirleriyle iletişim kuruyorlar. 'Bakın burada iyi bir yiyecek buldum' diyorlar. Arıların büyük çoğunluğu bu dansı yapmaz. Sadece çok iyi bir konum bulduklarında dans ederler. Kafeinin arılar üzerindeki etkisi uyuşturucuya benziyor ve nektar sanki daha iyi kalitede ve daha çok şeker varmış gibi davranıyorlar" dedi.

Çalışmayı yapan bilim insanlarından Dr. Margaret Couvillon da, kafeinin arılarda daha sonra görülen etkilerinin de şaşırtıcı olduğunu söyledi. Couvillon "Kafein alan arılar aynı bitkiyi boşaldıktan sonra bile günlerce ziyaret ettiler. Dolayısıyla üç dört saat süren bir kafein deneyiminin etkisi günler boyunca unutulmuyor" dedi.

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